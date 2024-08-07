Путин назвал атаку ВСУ в Курской области масштабной провокацией

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию. Об этом Путин сообщил в ходе совещания с членами правительства.
Глава российского государства отметил, что украинские боевики ведут неизбирательную стрельбу по местным жителям, жилым домам и машинам скорой помощи. В настоящее время лидер РФ держит ситуацию в Курской области на личном контроле.
Президент добавил, что после совещания правительства заслушает доклад силовых ведомств о происходящем в Курской области.
Напомним, на сегодняшний день операция по уничтожению украинских боевиков в Курской области продолжается. В российском оборонном ведомстве сообщили, что потери врага составили около 260 боевиков, а также 50 единиц техники.
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Президент добавил, что после совещания правительства заслушает доклад силовых ведомств о происходящем в Курской области.
Напомним, на сегодняшний день операция по уничтожению украинских боевиков в Курской области продолжается. В российском оборонном ведомстве сообщили, что потери врага составили около 260 боевиков, а также 50 единиц техники.
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Екатерина Коршунова