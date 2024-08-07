Путин лично контролирует обстановку в Курской области

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин держит ситуацию в Курской области на личном контроле. Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
«Ночью по телефону доложил оперативную обстановку президенту России. Владимир Владимирович держит ситуацию на личном контроле. Президент подчеркнул, что поддержка нашему региону будет оказана по всем направлениям», — сообщил Смирнов.
Он также отметил, что с обстреливаемых территорий за сутки выехали несколько тысяч человек. Для них подготовлены пункты временного размещения. Здесь есть все необходимое. Также с людьми работают психологи.
Ранее в Минобороны РФ сообщали, что армия России продолжает в среду, 7 августа, операцию по уничтожению подразделений ВСУ на границе в Курской области.
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