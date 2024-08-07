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Путин лично контролирует обстановку в Курской области

07 августа 2024, 14:13
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин держит ситуацию в Курской области на личном контроле. Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
«Ночью по телефону доложил оперативную обстановку президенту России. Владимир Владимирович держит ситуацию на личном контроле. Президент подчеркнул, что поддержка нашему региону будет оказана по всем направлениям», — сообщил Смирнов.

Он также отметил, что с обстреливаемых территорий за сутки выехали несколько тысяч человек. Для них подготовлены пункты временного размещения. Здесь есть все необходимое. Также с людьми работают психологи.



Ранее в Минобороны РФ сообщали, что армия России продолжает в среду, 7 августа, операцию по уничтожению подразделений ВСУ на границе в Курской области.

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Путин назвал атаку ВСУ в Курской области масштабной провокацией
Путин: в Курской области Киев предпринял очередную масштабную провокацию
07 августа 2024, 14:46

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию. Об этом Путин сообщил в ходе совещания с членами правительства.
Глава российского государства отметил, что украинские боевики ведут неизбирательную стрельбу по местным жителям, жилым домам и машинам скорой помощи. В настоящее время лидер РФ держит ситуацию в Курской области на личном контроле.

Президент добавил, что после совещания правительства заслушает доклад силовых ведомств о происходящем в Курской области.

Напомним, на сегодняшний день операция по уничтожению украинских боевиков в Курской области продолжается. В российском оборонном ведомстве сообщили, что потери врага составили около 260 боевиков, а также 50 единиц техники.

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#владимир путин
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ВСУ расстреляли беременную женщину и двоих мужчин во время эвакуации людей из Суджи
ВСУ расстреляли беременную женщину и двоих мужчин во время эвакуации из Суджи
07 августа 2024, 14:34

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Украинские боевики расстреляли беременную женщину и двоих мужчин во время эвакуации населения из Суджи. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Согласно информации источника, их тела до сих пор не могут забрать из-за напряжённой ситуации в населенном пункте. Уточняется, что самые ожесточенные бои идут возле села Гончаровка.

Всего с момента начала атаки ВСУ на Курскую область погибло 6 мирных жителей.

Напомним, на сегодняшний день операция по уничтожению украинских боевиков в Курской области продолжается. В российском оборонном ведомстве сообщили, что потери врага составили около 260 боевиков, а также 50 единиц техники. Резервы ВСУ поражены в районе Басовки, Журавки, Юнаковки, Беловод, Кияницы и иных населенных пунктах.

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Армия России продолжает уничтожать украинских боевиков в Курской области

Путин лично контролирует обстановку в Курской области
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#всу
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#курская область
#погибший
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Оборона ВСУ трещит по швам на фоне успехов ВС РФ в зоне СВО
FT: оборона Украины трещит по швам на фоне успехов ВС РФ
07 августа 2024, 14:00

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

Российские военные успешно и молниеносно сражаются в зоне спецоперации, они добились быстрых и значительных успехов, в то время как среди граждан Украины растет поддержка урегулирования конфликта дипломатическим путем. Об этом сообщает издание Financial Times (FT).
«Украинские чиновники признают, что в обороне ВСУ «есть трещины», вероятны дальнейшие успехи ВС РФ», — указывается в материале.

Обозреватели подчеркнули, что недавние успехи российских войск застали украинских неонацистов врасплох. Кроме того, как пишут журналисты, оборона боевиков ВСУ растянута вдоль фронтовой линии за счет недавнего наступления ВС РФ на Харьков. Функционал украинских военнослужащих усложнен.

FT резюмировала, что недавняя помощь Киеву с американской стороны не дала результатов, поэтому население республики склоняется к мирному диалогу с Россией.

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Зеленский утвердил продление мобилизации и военного положения на 90 дней
07 августа 2024, 13:57

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении мобилизации и военного положения в стране на следующие 90 дней. Об этом говорится на сайте Верховной рады.
Уточняется, что мобилизация и военное положение на Украине будут действовать до 9 ноября текущего года. Проекты законов украинский лидер вносил в Раду в прошлом месяце.

Последний раз действие данных законов продлевалось 9 мая этого года.

Напомним, на Украине с февраля 2022 года введен режим всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. При этом военнообязанные должны обновить свои данные в территориальных центрах комплектования в течение 60 дней.

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#военные
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Армия России продолжает уничтожать украинских боевиков в Курской области
МО РФ: операция по уничтожению подразделений ВСУ в Курской области продолжается
07 августа 2024, 13:53

Фото: iStock/MikeMareen

Армия России продолжает в среду, 7 августа, операцию по уничтожению подразделений ВСУ на границе в Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Ударами авиации, ракетных войск, огнем артиллерии и активными действиями подразделений прикрытия Государственной границы группировки войск на Курском направлении не допущено продвижение противника вглубь территории РФ», — сообщает министерство.

При этом уточняется, что поражение боевикам ВСУ нанесено сразу в нескольких районах Сумской области. Противник потерял порядка 260 человек живой силы, а также не менее 50 единиц боевой техники.
«Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», — заключили в оборонном ведомстве России.

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#операция
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#человек
#всу
#рф
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Опубликовано новое видео с разрушениями в Судже после атаки ВСУ
07 августа 2024, 13:45

Фото: iStock/Srdjanns74

В сети появились новые кадры с разрушениями в городе Суджа Курской области после атаки украинских боевиков. Видео опубликовал Telegram-канал «СУДЖА РОДНАЯ».
На ролике можно заметить два одноэтажных дома, у одного из которых сильно повреждены крыша и стены. Второй дом оказался полностью разрушен.




По улице также разбросаны фрагменты зданий и заборов.

Напомним, на сегодняшний день операция по уничтожению украинских боевиков в Курской области продолжается. В российском оборонном ведомстве сообщили, что потери врага составили около 260 боевиков, а также 50 единиц техники. Резервы ВСУ поражены в районе Басовки, Журавки, Юнаковки, Беловод, Кияницы и иных населенных пунктах.

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Минобороны предоставило последние данные по обстановке в Курской области

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#дома
#крыша
#минобороны
#спецоперация
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Волоколамские школьники сшили для участников СВО плащ-палатки
07 августа 2024, 13:43

Фото: пресс-служба администрации г. о. Волоколамск

Волоколамские школьники передали в центр поддержки участников спецоперации и их семей плащ-палатки. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
Плащи, которые пригодятся в полевых условиях, сшили учащиеся Волоколамской школы №3 под руководством учителя технологии Ларисы Макаровой. Изделия полностью готовы, их передали сотрудникам центра сбора гуманитарной помощи для отправки нашим защитникам.
«Мы рассказываем ребятам о наших отважных героях. Дети отлично понимают важность поддержки бойцов и всегда с готовностью откликаются на призыв сделать что-то полезное для военных», – рассказала директор школы Вера Бабушкина.
Как отметили в администрации, Волоколамский центр поддержки участников СВО принимает гуманитарную помощь по адресу: г. Волоколамск, Октябрьская пл., д.2А. Это здание бывшего книжного магазина «Подвиг».

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#подмосковье
#московская область
#школьники
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Осколочное ранение живота получил один человек при атаке дрона ВСУ в Воронеже
Гусев: при атаке дрона ВСУ в Воронеже пострадал один человек
07 августа 2024, 13:40

Фото: iStock/sudok1

Один человек получил осколочное ранение живота при падении обломков украинского дрона в Воронеже. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«По уточнённой информации, в результате падения обломков БПЛА сегодня пострадал один человек на Ленинском проспекте Воронежа. С непроникающими ранениями он был доставлен в больницу. Жизни пациента ничто не угрожает», — написал Гусев в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, пострадавший находится в состоянии средней степени тяжести, уже в ближайшее время врачи проведут операцию по удалению осколков.

Гусев также уточнил, что всего в результате вражеской атаки повреждены 22 квартиры, 38 автомобилей и пять нежилых помещений в Центральном и Левобережном районах. В ближайшее время планируется провести полную оценку нанесенного ущерба.

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Гусев рассказал о последствиях атаки ВСУ на Воронежскую область

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#всу
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«Разлетается и убивает»: Военэксперт раскрыл, что было в шариках БПЛА, атаковавших Воронеж
Военэксперт Литовкин: в атаковавших Воронеж БПЛА могли быть мины
07 августа 2024, 13:23

Фото: iStock/Dragon Claws

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые утром 7 августа пытались атаковать Воронеж, были начинены поражающими элементами, об этом сообщил Telegram-канал Shot.
По его данным, жители Березовой Рощи, где дрон повредил многоэтажный дом, нашли разбросанные повсюду маленькие железные шарики. По предварительным данным, пострадавших нет.

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с «Радио 1» сказал, что БПЛА начинены поражающими элементами, чтобы при взрыве нанести больший урон территории и людям.

«Все БПЛА начинены таким, чтобы при взрыве поразить. Это металлические шарики, порезанная проволока, чтобы во время взрыва это разлетелось и убило кого-то. Это убивает», — сказал эксперт.

Он добавил, что последствия от таких элементов могут быть разные, в зависимости от того, что находится внутри.

«Если это просто железка, то последствий не будет, а если это суббоеприпасы, то есть маленькие мины, то, конечно, опасно», — сообщил Литовкин.

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Минобороны предоставило последние данные по обстановке в Курской области
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