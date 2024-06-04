Путин поручил не допустить роста цен на яблоки из-за заморозков

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин поручил принять необходимые решения, чтобы не допустить роста цен на яблоки после заморозков. Этот вопрос Путин поднял в рамках встречи с членами правительства, которая прошла в режиме видеоконференции.
Путин поинтересовался у министра сельского хозяйства Оксаны Лут, не останутся ли россияне без яблок из-за заморозков.
Президент призвал не затягивать с решением данного вопроса, чтобы не допустить роста цен на яблоки в России.
По данным Лут, российское производство плодовой продукции составляет порядка 44% от внутреннего рынка.
Путин в свою очередь уточнил, что заморозки погубили 1,2% урожая в 21 регионе страны.
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«Надеюсь, что своевременно будут приняты все решения по поддержке сельхозпроизводителей и по проведению всех мероприятий, необходимых для приобретения соответствующих товаров по импорту», — поручил Путин.
Президент призвал не затягивать с решением данного вопроса, чтобы не допустить роста цен на яблоки в России.
По данным Лут, российское производство плодовой продукции составляет порядка 44% от внутреннего рынка.
Путин в свою очередь уточнил, что заморозки погубили 1,2% урожая в 21 регионе страны.
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Элина Позднякова