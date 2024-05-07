Путин поручил обеспечить россиян жильём площадью не менее 33 кв. м на человека

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин подписал указ о повышении доступности жилья на первичном рынке.
Отмечается, документ направлен на достижение национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни». Помимо прочего в документе перечислено повышение доступности жилья на первичном рынке и устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда.
Также глава государства поручил обновить к 2030 году жилищный фонд не менее чем на 20% в сравнении с показателями 2019 года.
Кроме того, поставлена цель об улучшении качества среды для жизни в опорных населённых пунктах на 30% к 2030 году и на 60% к 2036 году. Согласно указу, благоустроить необходимо как минимум 30 тысяч общественных территорий, а в небольших городах и исторических поселениях должно быть реализовано не менее 1600 проектов россиян, победивших во Всероссийском конкурсе лучший проектов создания комфортной городской среды к 2030 году.
Помимо этого, каждый россиянин к указанному сроку должен быть обеспечен жильём площадью не менее 33 квадратных метров на человека.
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Также глава государства поручил обновить к 2030 году жилищный фонд не менее чем на 20% в сравнении с показателями 2019 года.
Кроме того, поставлена цель об улучшении качества среды для жизни в опорных населённых пунктах на 30% к 2030 году и на 60% к 2036 году. Согласно указу, благоустроить необходимо как минимум 30 тысяч общественных территорий, а в небольших городах и исторических поселениях должно быть реализовано не менее 1600 проектов россиян, победивших во Всероссийском конкурсе лучший проектов создания комфортной городской среды к 2030 году.
Помимо этого, каждый россиянин к указанному сроку должен быть обеспечен жильём площадью не менее 33 квадратных метров на человека.
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Анастасия Чинкова