Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года

Фото: сайт Кремля
Вступивший в должность президента России Владимир Путин подписал первый указ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что глава государства подписал указ «О национальных целях развития Российской федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».
Основными целями развития России президент обозначил: сохранение населения, укрепление здоровья, повышение благополучия людей и поддержка семьи; реализация потенциала каждого гражданина и воспитание патриотичной и социально ответственной личности; комфортная и безопасная среда для жизни; экологическое благополучие и многое другое.
Ранее в ходе церемонии инаугурации президент отметил, что Россия уверенно движется вперёд, планируя и реализуя масштабные проекты.
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Основными целями развития России президент обозначил: сохранение населения, укрепление здоровья, повышение благополучия людей и поддержка семьи; реализация потенциала каждого гражданина и воспитание патриотичной и социально ответственной личности; комфортная и безопасная среда для жизни; экологическое благополучие и многое другое.
Ранее в ходе церемонии инаугурации президент отметил, что Россия уверенно движется вперёд, планируя и реализуя масштабные проекты.
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Анастасия Чинкова