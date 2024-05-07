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Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года

07 мая 2024, 19:06
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Вступивший в должность президента России Владимир Путин подписал первый указ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что глава государства подписал указ «О национальных целях развития Российской федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

Основными целями развития России президент обозначил: сохранение населения, укрепление здоровья, повышение благополучия людей и поддержка семьи; реализация потенциала каждого гражданина и воспитание патриотичной и социально ответственной личности; комфортная и безопасная среда для жизни; экологическое благополучие и многое другое.



Ранее в ходе церемонии инаугурации президент отметил, что Россия уверенно движется вперёд, планируя и реализуя масштабные проекты.

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#владимир путин
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#россия
#развитие
Президент Абхазии Бжания отправил в отставку главу МИД страны Ардзинбу
07 мая 2024, 18:48

Фото: iStock/rarrarorro

Президент Абхазии Аслан Бжания отправил в отставку главу МИД республики Инала Ардзинбу. Указ опубликован на сайте президента Абхазии.
Исполняющим обязанности главы МИД Абхазии назначен заместитель министра иностранных дел республики Ираклий Тужба. Причина освобождения Ардзинбы от должности в указе не сообщается.

По данным Telegram-канала «Медиацентр МИД Абхазии», Ардзинба подал заявление об уходе в отставку, по причине того, что переходит на новую работу. На данный момент политик находится в Москве.

Ранее стало известно, что министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александр Клебанов задержан по подозрению в получении взятки. Клебанов также уволен со своего поста по решению главы региона Радия Хабирова.

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#мид
#политика
#заявление
#министр
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Политолог Журавлев раскрыл главную задачу Путина
Политолог Журавлев: Главное — найти России новое место в мире
07 мая 2024, 18:37

Фото: РИА Новости/Софья Сандурская

Политолог Дмитрий Журавлев высказал мнение о том, что одной из основный задач президента России Владимира Путина на этом президентском сроке будет найти и занять новое историческое место нашей страны в мире.
«Одна из ближайших задач пятого срока Путина — победа в СВО. Но она не главная. А главное — найти России новое место в мире. Нам нужны долговременные союзники, новое понимание себя. Мы уже не с Западом. Другие страны воспринимают Россию как мужика с ядерной дубиной, который решит их проблемы. Мы должны изменить это представление и стать другими», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» Журавлев.

Философ Александр Дугин также обозначил тему победы в СВО как одну из основных задач России сегодня.

«Главный вопрос — это победа, но здесь замкнутый круг. Для того чтобы достичь победы, нам нужно государство победы. Нам нужна элита победы, культура победы, образование победы, управление, администрация победы. Если этого не будет, победы не будет. А если не будет победы, то не будет ничего», — приводит «Царьград» слова Дугина.

Ранее сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди поделилась светлыми чувствами, которые переполняли её во время инаугурации президента РФ Владимира Путина.

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#победа
#владимир путин
#государство
#сво
#рф
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Раскрыты планы Австрии по вступлению в НАТО
Глава МИД Австрии Шалленберг: Вена не собирается вступать в НАТО
07 мая 2024, 18:35

Фото: iStock/Xavier Lejeune

Австрия не собирается вступать в НАТО, однако не отказывается от возможного сотрудничества с некоторыми членами Североатлантического альянса. Об этом глава австрийского МИД Александр Шалленберг заявил в ходе выступления в комитет нижней палаты парламента страны.
Он подчеркнул, что несмотря на отсутствие планов по вступлению в объединение, страга готова сотрудничать по обмену информацией с другими нейтральными государствами европейского региона. В частности речь идёт с Ирландией, Мальтой и Швейцарией.

Ранее австрийский министр заявил, что страна продолжит придерживаться нейтралитета, который подразумевает невозможность отправки военных, вооружения и боеприпасов на Украину. При этом он добавил, что Австралия всегда была нейтральным государством в военном отношении, но не нейтральной по мнению.

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#австрия
#нато
#евросоюз
#мид
#сотрудничество
#политика
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Британия ввела санкции против лидера хакерской группировки LockBit Хорошева
07 мая 2024, 18:26

Фото: iStock/SergeyChayko

Великобритания и Австралия присоединились к санкциям США в отношении одного из лидеров хакерской группировки LockBit гражданина России Дмитрия Хорошева. Об этом сообщается в заявлении британского МИД.
Отмечается, что LockBit в прошлом году была причастна к четверти кибератак с целью вымогательства, которые затронули несколько тысяч физических и юридических лиц по всему миру, включая Великобританию.

Введённые санкции предполагают запрет на въезд на территорию страны и заморозку активов Хорошева в случае обнаружения таковых.

Ранее МИД Франции вызвал посла России Алексея Мешкова из-за обвинения Москвы в дестабилизации европейских государств путём совершения кибератак и гибридных действий.

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#великобритания
#санкции
#хакер
#австралия
#сша
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«Музыкальный натюрморт»: Стало известно, какую картину рассматривал Путин
Путин в Кремле рассматривал «Музыкальный натюрморт» молодой художницы Веселовой
07 мая 2024, 18:19

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин по пути на инаугурацию остановился в коридоре Кремля из-за одной картины. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что Путин остановился напротив висящей на стене картины и наклонился, чтобы рассмотреть ее ближе. Позже стало известно, что это работа «Музыкальный натюрморт» студентки Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки Дарьи Веселовой. В коридорах Кремля находится с 2016 года.

Экспозиция планировалась как временная, но прижилась там. Сама Веселова давно выпустилась из академии.

Сегодня, 7 мая 2024 года, в Москве в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца Владимир Путин официально вступил в должность президента России на шестилетний срок. Вступая на пост главы государства в ходе церемонии инаугурации он принёс присягу народу. После принесения присяги было объявлено об объявлении Путина президентом Российской Федерации, а под рабочей Кремлёвской резиденцией был поднят дубликат штандарта президента.

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#работа
#владимир путин
#пост
#картины
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В Госдуме раскрыли дату встречи депутатов с кандидатом на пост премьер-министра
Лидер «Новых людей» Нечаев: депутаты встретятся с кандидатом в премьеры 10 мая
07 мая 2024, 18:11

Фото: iStock/Oleg Elkov

Фракции Госдумы в пятницу, 10 мая, планируют встретиться с кандидатом в премьер-министры России. Об этом лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев сообщил ТАСС.
Встреча состоится в 12:30 по мск.

Согласно российским законам, после инаугурации президента правительство слагает перед ним свои полномочия. Эта процедура обязательно, независимо от того, меняется глава государства или переизбирается. До формирования нового кабинета все уже бывшие министры продолжат исполнять работать, но будут значиться как исполняющие обязанности.

Ранее в этот день ныне исполняющий обязанности премьер-министра Михаил Мишустин подписал постановление об отставке. После этого вступивший в должность президента Путин подписал указ о сложении полномочий камбином. Это правительство было утверждено в январе 2020 года. До этого кабинет министров возглавлял ныне зампред Собеза РФ Дмитрий Медведев.

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#госдума
#депутаты
#премьер-министр
#правительство
#встреча
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Премьер Испании Санчес в беседе с Зеленским отметил критическую ситуацию на Украине
Премьер Испании Санчес заявил о критической ситуации на Украине
07 мая 2024, 18:10

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Премьер-министр Испании Педро Санчес переговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским, обратив внимание на критическую ситуацию в стране.
«Я только что разговаривал с Зеленским, чтобы подтвердить, что Испания будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Мы обсудили критическую ситуацию на Украине и ход выполнения Соглашения о безопасности между нашими странами», — написал Санчес на своей странице в социальной сети X.

Он также добавил, что считает очень важным проведение мирной конференции по Украине, отметив, что лично отправится в Швейцарию на данное мероприятие.

Накануне министерство обороны Испании подтвердило поставку ракет Patriot, бронемашин и танков Leopard на Украину. По словам министра обороны Маргариты Роблес, ракеты Patriot должны прибыть в течение четырех дней. Согласно заявлению, в ближайшие два месяца Испания отправит Киеву ручные и крупнокалиберные пулеметы, транспортные машины тыла, бронетранспортеры, противотанковое оружие и полевые артиллерийские гаубицы.

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#оружие
#соглашения
#испания
#машины
#ракеты
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В Германии 8 и 9 мая запретят флаги России и георгиевские ленты на мемориалах
Полиция Берлина запретила флаги РФ и георгиевские ленты на мемориалах 8-9 мая
07 мая 2024, 17:56

Фото: iStock/Elena Titova

Полиция Берлина запретила на празднованиях Дня Победы на трёх крупных советских мемориалах в городе российские флаги, знамёна, георгиевские ленты, ношение военной формы и её элементов, символы «V», «Z» и иную символику, связанную с конфликтом на Украине. Об этом сообщается в официальном вестнике земельного административного ведомства Берлина.
Уточняется, что под запрет также попали военные марши и песни, особенно исполнение любых вариантов «Священной войны», флаги с гербами СССР, Белоруссии, Чечни, символика, связанная с Крымом, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями.

При этом ограничения не распространяются на членов дипломатической делегации и «других привилегированных лиц». А ношение военной формы и её элементов разрешено только ветеранам Второй мировой войны. Также георгиевские ленты и российская символика разрешены как части венков и других предметов для возложения.

Правила будут действовать с 06:00 (07:00 мск) 8 мая до 22:00 (23:00 мск) 9 мая на трёх советских мемориалах в Берлине – в Трептов-парке, в районах Тиргартен и Панков.

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#георгиевская лента
#флаг
#россия
#германия
#запрет
#полиция
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В Аргентине начался суд по делу об экстрадиции россиянина Чуркина на Украину
07 мая 2024, 17:31

Фото: iStock/greenleaf123

В Аргентине начался суд по вопросу экстрадиции россиянина Игоря Чуркина из этой страны на Украину. Об этом РИА Новости сообщил его адвокат Кристиан Рубилар.
Он подчеркнул, что в ходе судебного заседания, которое проходит во вторник, защитой предоставляются исключения в виде статуса беженца и подачи заявления на гражданство. Также предоставляются доказательства.

Адвокат затруднился назвать точный срок рассмотрения дела об экстрадиции в суде.

Напомним, что 30 января текущего года правоохранительные органы Аргентины задержали россиянина Чуркина по запросу Украины. Киев обвиняет мужчину по уголовной статье, за которой последует наказание за заведомо ложное сообщение о совершении уголовного преступления.

Чуркин подал прошение о политическом убежище в Аргентине. Если оно будет удовлетворено, экстрадиция на Украину не состоится.

Также Чуркин запросил аргентинское гражданство. Он имеет на это право, поскольку в стране у него родилась дочь.

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#аргентина
#украина
#россияне
#уголовное дело
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