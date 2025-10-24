Путин поручил обсудить усиление мер борьбы с терроризмом на Совбезе РФ

24 октября 2025, 13:57

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета Безопасности РФ предложил обсудить вопросы усиления и совершенствования мер борьбы с терроризмом. Об этом сообщает РИА Новости.





Президент отметил, что на совещании запланированы выступления нескольких докладчиков и передал слово директору ФСБ России Александру Бортникову.





«У нас по сути один вопрос, но с разных сторон, что называется, к нему должны подойти. Это усиление и совершенствование мер борьбы с терроризмом», — подчеркнул глава государства.