Путин поблагодарил избирателей в приграничных районах за мужество и сплочённость

Фото: сайт Кремля
Жители приграничных районов в настоящее время живут в очень непростых условиях, постоянно подвергаясь опасности. Тем не менее, они пришли на избирательные участки и сделали свой выбор, несмотря на давление извне, провокации и террористические атаки.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время своего выступления на встрече по видеосвязи с вновь избранными главами регионов и теми, кто переизбрался на новый срок. Глава государства поблагодарил жителей приграничья, отметив, что они показали пример настоящей смелости, сплочённости и консолидации. Он также отметил, что мужество и сила духа этих людей не могут не вызвать уважение.
Также президент призвал региональные власти в приграничных районах внимательно относиться к нуждам и потребностям граждан. Все возникающие вопросы и проблемы должны решаться быстро, без проволочек и ненужного формализма, подчеркнул Владимир Путин.
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Александр Бойцов