Владимир Путин поздравил юмориста Петросяна с 80-летним юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил артиста Евгения Петросяна с 80-летним юбилеем. Текст поздравления разместили на официальном сайте Кремля.
Российский лидер отметил, что Петросяна знают не только в России, но и за рубежом.
«Уважаемый Евгений Ваганович! Примите поздравления с 80-летним юбилеем. Многочисленные любители эстрады и в нашей стране, и далеко за её пределами знают вас как замечательного артиста», — сказано в пожелании.Путин пожелал Евгению Петросяну крепкого здоровья, новых творческих успехов, вдохновения и долголетия в профессии.
