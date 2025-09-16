Владимир Путин поздравил юмориста Петросяна с 80-летним юбилеем

16 сентября 2025, 12:24

Путин поздравил Петросяна с 80-летием

Евгений Петросян (Фото: Instagram* @petrosyanevgeny)

Президент России Владимир Путин поздравил артиста Евгения Петросяна с 80-летним юбилеем. Текст поздравления разместили на официальном сайте Кремля.





Российский лидер отметил, что Петросяна знают не только в России, но и за рубежом.



«Уважаемый Евгений Ваганович! Примите поздравления с 80-летним юбилеем. Многочисленные любители эстрады и в нашей стране, и далеко за её пределами знают вас как замечательного артиста», — сказано в пожелании.