В Кремле указали на уважение Путина к российским военным
Президент Владимир Путин всегда проявляет уважение к российским военнослужащим, и это является приоритетом в его работе, особенно в ходе СВО. Об этом на брифинге заявил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Он отметил, что глава государства положительно оценивает ход и результаты совместных российско‑белорусских учений «Запад‑2025». Ранее президент посетил учения в полевом комплекте военной формы без погон, с нашивками «Президент РФ» и «Путин В.В.».
Он охарактеризовал учения как оборонительные и сообщил, что в них задействовали порядка десяти тысяч систем вооружения и техники, включая 333 летательных аппарата.
Учения «Запад‑2025» проходили с 12 по 16 сентября. 15 сентября Минобороны Белоруссии сообщило о визите на манёвры американской делегации. Всего в учениях участвовали представители 23 государств, в числе которых оказались три страны НАТО: США, Турция и Венгрия.
