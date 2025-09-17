В Кремле указали на уважение Путина к российским военным

17 сентября 2025, 13:57

Дмитрий Песков: Президент Путин всегда проявляет уважение к российским военным

Фото: istockphoto/zim286

Президент Владимир Путин всегда проявляет уважение к российским военнослужащим, и это является приоритетом в его работе, особенно в ходе СВО. Об этом на брифинге заявил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.