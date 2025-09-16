Достижения.рф

Путин прибыл на учения «Запад-2025» в военной форме

Путин посетил полигон Мулино, где проходят военные учения «Запад-2025»
Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин в военной форме посетил полигон «Мулино» в Нижегородской области, где проследил за основным ходом военных учений «Запад-2025», передает ТАСС.



Стратегические учения «Запад-2025» проводятся в рамках плановой подготовки ВС России и Белоруссии. Их основная цель — отработка действий по защите Союзного государства от возможных угроз и агрессии.

Глава российского государства выразил благодарность представителям военно-дипломатического корпуса и иностранным наблюдателям. Он также ознакомился с образцами вооружения, специальной и военной техники.

Учения проходят на 41 полигоне с участием 100 тысяч военнослужащих и использованием около 10 тысяч систем вооружений и техники.

Екатерина Коршунова

