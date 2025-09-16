Путин прибыл на учения «Запад-2025» в военной форме

16 сентября 2025, 19:16

Путин посетил полигон Мулино, где проходят военные учения «Запад-2025»

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин в военной форме посетил полигон «Мулино» в Нижегородской области, где проследил за основным ходом военных учений «Запад-2025», передает ТАСС.