Пловцы на открытой воде и прыгуны в воду из РФ не допущены к Олимпиаде

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В отделе коммуникаций Международной федерации плавания заявили, что российские пловцы на открытой воде и прыгуны в воду не оказались зарегистрированы в числе участников чемпионата мира по водным видам спорта.
Он пройдёт в феврале и является последней возможностью попасть на Олимпийские игры в Париже. Чемпионат пройдёт в Катаре со 2-18 февраля. А 16 февраля закончится срок подачи заявок.
Ранее сообщалось, что мировой рекордсмен в плавании Колесников отказался участвовать в Олимпиаде.
Российский пловец, обладатель мирового рекорда на дистанции 50 метров на спине, двукратный олимпийский призёр на играх 2020 года Климент Колесников не планирует ехать в Париж в 2024 году. Спортсмен считает неприемлемыми для себя те условия, при выполнении которых Международный олимпийский комитет (МОК) готов допустить россиян к участию в соревнованиях.
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«Российские спортсмены не зарегистрировались для участия в ЧМ по водным видам спорта, который пройдет в Дохе», - сообщил представитель World Aquatics.
Российский пловец, обладатель мирового рекорда на дистанции 50 метров на спине, двукратный олимпийский призёр на играх 2020 года Климент Колесников не планирует ехать в Париж в 2024 году. Спортсмен считает неприемлемыми для себя те условия, при выполнении которых Международный олимпийский комитет (МОК) готов допустить россиян к участию в соревнованиях.
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Мария Фирсова