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Путин поручил повысить зарплаты профессорам вузов

29 февраля 2024, 13:09
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Необходимо повысить уровень заработной платы профессоров вузов. Об этом глава государства Владимир Путин сообщил в ходе ежегодного послания к Федеральному собранию.
По словам Путина, в федеральном бюджете есть средства на реализацию данного поручения.

Также в ходе своего послания президент назвал критериями эффективности вузов кадровые и технологические разработки, а также создание собственных стартапов.


Ранее глава государства отдал поручение кабинету министров и Центробанку по разработке мер, направленных на экономическое развитие страны и увеличение доходов населения. Одной из основных целей на 2024 год Владимир Путин назвал снижение уровня бедности граждан.

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Путин рассказал о планах развития отечественных производств
29 февраля 2024, 13:14

Фото: сайт Кремля

К 2025 году импорт продукции в Россию должен выйти на уровень в 17% ВВП. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе своего обращения к Федеральному собранию.
По словам главы государства, в прошлом году импорт товаров в Россию составил 19% ВВП. В следующем году планируется выйти на новый уровень в 17%. Для того, чтобы добиться таких результатов необходимо наладить отечественное производство лекарств, станков, прочей продукции.

Также важно модернизировать российские производства, активно внедрять в них робототехнику, подчеркнул президент.

Необходимо создавать и новые производства, повышать уровень заработной платы работников.

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#импорт
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«Зависимая угасающая умирающая»: Запад просчитался в своих планах относительно России
Путин: Запад просчитался с желанием принести разлад и ослабить изнутри РФ
29 февраля 2024, 13:08

Фото: сайт Кремля

Запад хотел увидеть Россию угасающей и вымирающей, но их план провалился. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.

«Запад с его колониальными повадками и привычками разжигать по всему миру национальные конфликты стремится не просто сдержать развитие России. Им нужно зависимое, угасающее, вымирающее пространство вместо нашей страны», — заявил президент.
При этом Путин напомнил, что Россия готова диалогу с США по вопросам стратегической стабильности. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Прошлое обращение президента к Федеральному собранию состоялось 21 февраля 2023 года. В ходе своего выступления, российский лидер обратил внимание на необходимость деофшоризации российской экономики и подчеркнул важность защиты детей от гендерной нейтральности.

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#путин
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Россия войдёт в четвёрку крупнейших экономических держав, заявил Путин
29 февраля 2024, 13:02

Фото: сайт Кремля

В ближайшие годы Россия войдёт в четвёрку крупнейших экономических держав мира. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе своего обращения к Федеральному собранию.
Глава государства подчеркнул, что экономика России становится более устойчивой и технологически развитой.

Темпы и качества роста экономики показывают, что Россия стремительно идёт вверх.

Экономическая ситуация в стране стабильно развивается, более того, Россия в 2023 году стала первой экономикой Европы по ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности. Об этом глава государства сообщил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Он также указал на то, что в сентябре 2023 года российская экономика полностью восстановилась после санкционного давления со стороны недружественных стран.

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#владимир путин
#экономика
#россия
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Путин предложил запустить нацпроект «Молодёжь России»
29 февраля 2024, 12:54

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин предложил в этом году запустить национальный проект «Молодёжь России». Об этом глава государства сообщил в ходе ежегодного послания к Федеральному собранию.
Президент отметил, что будущее России за молодым поколением, поэтому важно активно развивать различные сферы, направленные на поддержку молодёжи.

Глава государства подчеркнул, что ориентиры молодёжи – залог и гарантия суверенитета России. Новый национальный проект – о будущем и для будущего, ​отметил Путин.

Напомним, прошлое обращение президента к Федеральному собранию состоялось 21 февраля 2023 года. В ходе своего выступления, российский лидер обратил внимание на необходимость деофшоризации российской экономики и подчеркнул важность защиты детей от гендерной нейтральности.

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#россия
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В Эстонии предложили полностью запретить транзит товаров через Россию
29 февраля 2024, 12:38

Фото: iStock/Racide

Эстония предложила запретить транзит любых товаров через Россию. Об этом сообщила премьер-министр государства Кая Каллас в интервью Sky News.
Она отметила, что такие меры необходимы для борьбы с обходом ныне существующих торговых ограничений.

Ранее советник вице-канцлера Минобороны Эстонии Кайдо Тийтус заявил, что на границе с Россией будут построены порядка 600 бетонных бункеров. Целью возведения этих укрытий стала защита территории от «возможной агрессии» со стороны России. Также такие бункеры планируют возвести Латвия и Литва также на общей с Россией границе.

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#поставки
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Путин: Россия готова диалогу с США по вопросам стратегической стабильности
29 февраля 2024, 12:34

Фото: сайт Кремля

Россия готова диалогу с Содеянными Штатами Америки по вопросам стратегической стабильности. Об этом глава государства Владимир Путин сообщил в ходе ежегодного послания к Федеральному собранию.

Путин подчеркнул, что США предпринимают откровенно враждебные действия, пытаясь нанести «стратегическое поражение» России на поле боя.

В качестве примера он привел обвинения в адрес РФ о размещении ядерного оружия в космосе. По мнению российского лидера, такие «вбросы» являются уловкой, с помощью которой Штаты пытаются втянуть Россию в переговоры на условиях, выгодные исключительно Америке.

Он также отметил, что заявления властей США о заинтересованности в переговорах о стратстабильности являются предвыборной демагогией.

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#россия
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#переговоры
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Путин назвал бредом утверждения, что Россия готовится напасть на Европу
29 февраля 2024, 12:33

Фото: сайт Кремля

Заявления Запада о том, что Россия намерена начать войну с Европой – бред. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе своего обращения к Федеральному собранию.
«Теперь вот без всякого смущения заявляют, что Россия якобы намеревается напасть на Европу. Мы же с вами понимаем, несут бред просто какой-то», - подчеркнул президент.
Он также добавил, что Россия готова к диалогу с США. Кроме того, Москва готова к переговорам со всеми странами по вопросам создания нового контура равной и неделимой безопасности в Евразии. Президент подчеркнул, что Россия будет строить новую глобальную инфраструктуру в сфере финансов, которая не будет зависеть от политики.

Президент России Владимир Путин неоднократно указывал на непрекращающиеся попытки стран Запада настроить мир против России и усугубить вооруженный конфликт на Украине.

По его мнению, весомый вклад в борьбу с попытками западных стран изолировать Россию, вносит деятельность движения русофилов, которые помогают разоблачать пропагандистские мифы и распространять объективную информацию о России за рубежом.

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#заявление
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Путин сообщил о состоянии готовности ядерных стратегических сил
29 февраля 2024, 12:26

Фото: сайт Кремля

Стратегические ядерные силы России находятся в состоянии полной готовности. Об этом глава государства Владимир Путин сообщил в ходе ежегодного послания к Федеральному собранию.
Он также рассказал об успешном выполнении планов по развитию российской оборонной сферы.

Глава государства отметил, что в зоне проведения спецоперации активно используется комплекс «Кинжал». Также прошли успешные испытания крылатой ракеты «Буревестник» и системы «Посейдон». Президент обратил внимание на их уникальные характеристики.

Российская промышленность продолжает развиваться и модернизироваться, прежде сообщил Владимир Путин.

Он отметил, что государство увеличивает механизмы поддержки этой отрасли, поэтому в России будут открываться новые предприятия и появляться рабочие места. Глава государства подчеркнул, что несмотря на санкционное давление, Россия налаживает каналы поставок сырья и необходимых для промышленности компонентов.

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#ракеты
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Польша слишком сильная для войны с Россией, заявил президент Дуда
Президент Дуда: Россия не нападёт на Польшу, поскольку на сильных не нападают
29 февраля 2024, 12:26

Фото: iStock/ffikretow

Польша слишком сильна, поэтому Россия вряд ли осмелится напасть на неё. Такое заявление в интервью порталу Fakt.pl сделал президент европейской страны Анджей Дуда.
Говоря о вероятности начала военного столкновения Польши и России, политик подчеркнул, что не верит в это. По его словам, нападают на слабые страны, которые можно легко победить, но Польша далеко не такая.

Также Дуда заявил, что НАТО – очень сильный альянс, который сможет оказать сопротивление России в случае нападения.

Вместе с тем, президент Польши рассказал об активной модернизации армии государства. Он связал такое активное развитие передачей Украине советского вооружения, которое, по его словам, уже изрядно устарело.

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