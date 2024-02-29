Путин поручил повысить зарплаты профессорам вузов

Фото: сайт Кремля
Необходимо повысить уровень заработной платы профессоров вузов. Об этом глава государства Владимир Путин сообщил в ходе ежегодного послания к Федеральному собранию.
По словам Путина, в федеральном бюджете есть средства на реализацию данного поручения.
Также в ходе своего послания президент назвал критериями эффективности вузов кадровые и технологические разработки, а также создание собственных стартапов.
Ранее глава государства отдал поручение кабинету министров и Центробанку по разработке мер, направленных на экономическое развитие страны и увеличение доходов населения. Одной из основных целей на 2024 год Владимир Путин назвал снижение уровня бедности граждан.
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Также в ходе своего послания президент назвал критериями эффективности вузов кадровые и технологические разработки, а также создание собственных стартапов.
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Анастасия Чинкова