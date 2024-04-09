Путин поручил привлечь иностранных блогеров к продвижению российских товаров

Фото: сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин дал поручение проработать идею мероприятия, которое помогло бы через иностранных блогеров продвигать отечественную продукцию. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Поручение российского лидера поручено исполнить правительству РФ и Агентству стратегических инициатив при участии правительства Москвы. Доклад должен быть представлен до 1 октября текущего года.
Отмечается, что цель масштабного мероприятия будет заключаться в продвижении российской продукции с помощью ведущих иностранных блогеров и с возможностью ее продаж в онлайн-формате.
Ранее сообщалось, что глава российского государства Владимир Путин поручил правительству выделить из Фонда национального благосостояния не менее 300 миллиардов рублей для строительства высокоскоростной железной дороги из Москвы в Санкт-Петербург.
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Отмечается, что цель масштабного мероприятия будет заключаться в продвижении российской продукции с помощью ведущих иностранных блогеров и с возможностью ее продаж в онлайн-формате.
Ранее сообщалось, что глава российского государства Владимир Путин поручил правительству выделить из Фонда национального благосостояния не менее 300 миллиардов рублей для строительства высокоскоростной железной дороги из Москвы в Санкт-Петербург.
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Екатерина Коршунова