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Путин поручил привлечь иностранных блогеров к продвижению российских товаров

09 апреля 2024, 09:40
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин дал поручение проработать идею мероприятия, которое помогло бы через иностранных блогеров продвигать отечественную продукцию. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Поручение российского лидера поручено исполнить правительству РФ и Агентству стратегических инициатив при участии правительства Москвы. Доклад должен быть представлен до 1 октября текущего года.

Отмечается, что цель масштабного мероприятия будет заключаться в продвижении российской продукции с помощью ведущих иностранных блогеров и с возможностью ее продаж в онлайн-формате.



Ранее сообщалось, что глава российского государства Владимир Путин поручил правительству выделить из Фонда национального благосостояния не менее 300 миллиардов рублей для строительства высокоскоростной железной дороги из Москвы в Санкт-Петербург.

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Лавров объявил о планах России решать проблему санкций совместно с Китаем
Лавров: Россия и Китай будут решать проблему санкций через БРИКС и ШОС
09 апреля 2024, 09:49

Фото: сайт Кремля

Россия и Китай будут совместно решать проблему санкционных ограничений через БРИКС и ШОС. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Министр подчеркнул, что его китайский коллега Ван И говорил о тех экономических проблемах, которые возникают в результате незаконной политики односторонних санкций. Было принято решение решать их в рамках БРИКС и Шос.

Также Лавров отметил о предложении Китая в виде формулы «двойного противодействия против двойного сдерживания», которая позволит обойти санкционное давление.

Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что, несмотря на давление со стороны США, Пекин не собирается ограничивать сотрудничество с Москвой.

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#сотрудничество
#санкции
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В России хотят создать новое министерство
«Ведомости»: в РФ хотят создать министерство патриотического воспитания
09 апреля 2024, 09:19

Фото: iStock/Yury Gubin

Российские власти рассматривают возможность создания нового министерства, которое будет отвечать за молодёжную политику и патриотическое воспитание. Об этом сообщает издание «Ведомости».
Отмечается, что новое министерство может появиться после инаугурации президента России Владимира Путина, которая состоится 7 мая, и формирования новой структуры кабинета министров.

Ведомство планируется создать на основе «Росмолодежи» путём перехода к ней части функций Минпросвещения. Такое решение было принято после того, как власти отметили отсутствие отдельного, единого органа, который бы отвечал за патриотическое воспитание.

Кроме того, по данным издания, власти вновь приступили к обсуждению объединения Минобрнауки и Минпросвещения в одно ведомство, каким оно и являлось до 2018 года.

При этом собеседник газеты, приближённый к президентской администрации заявил, что ещё слишком рано обсуждать подобные вещи, поскольку в любой момент решение может быть пересмотрено.

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#политика
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Макрон призвал Сербию к тесному согласованию политических решений с ЕС
09 апреля 2024, 06:52

Фото: сайт Кремля

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Сербию к более тесному согласованию решений в области внешней политики с Европейским союзом. Об этом французский лидер заявил на пресс-конференции с сербским главой Александром Вучичем. Трансляцию вел Елисейский дворец в социальной сети X.
«Сербия не должна сомневаться, что ее будущее в Евросоюзе и нигде более. Это стратегический выбор, который важно вновь подтвердить... Никакие превратности не должны заставить вас усомниться в этом пути. Вы готовы сделать этот стратегический выбор, и поэтому нам необходимо вместе двигаться вперед, чтобы выполнить взятые на себя обязательства», — заявил Макрон.
Как считает глава Франции, Сербии важно продолжать реализовывать этот выбор при помощи более тесного согласования наших решений во внешней политике.

По словам Макрона, на фоне украинского конфликта началась «новая эра, которая также является эрой стремления к воссоединению нашей Европы».

Ранее в Австрии раскритиковали заявление Макрона по Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#эммануэль макрон
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Лавров рассказал о сотрудничестве с Китаем в борьбе с терроризмом
Лавров: РФ и Китай продолжат сотрудничество по борьбе с терроризмом
09 апреля 2024, 06:23

Фото: сайт Кремля

Россия и Китай будут и дальше сотрудничать в вопросах борьбы с терроризмом, в том числе по линии многосторонних механизмов после теракта в «Крокус сити холле». Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на переговорах с главой МИД КНР Ван И, передает ТАСС.
«Благодарю китайскую сторону за соболезнования в связи с терактом в Подмосковье 22 марта этого года, за поддержку борьбы России с терроризмом, все причастные, безусловно, понесут наказание», — отметил Лавров.
Помимо этого, глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что состоявшиеся в марте выборы президента России прошли в условиях «жесткого внешнего давления со стороны Запада», всплеска террористических атак со стороны киевского режима, а также обстрелов городов Российской Федерации.

Невзирая на это, голосование прошло успешно, добавил Лавров.

Глава МИД подытожил, что результаты выборов продемонстрировали глубокое доверие россиян к Владимиру Путину и проводимой внутренней и внешней политике, что также касается улучшения стратегического взаимодействия и партнерства с Китаем.

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Посол Антонов назвал вступление Украины в НАТО неприемлемым для России
Антонов заявил, что РФ не смирится с участием Киева во враждебном блоке
09 апреля 2024, 04:26

Фото: сайт НАТО

Вступление Украины в НАТО категорически неприемлемо для Российской Федерации. Москва никогда не смирится с участием Киева во враждебном альянсе. Об этом заявил посол в США Анатолий Антонов, передает РИА Новости.
«Вступление Украины в НАТО для нас неприемлемо ни при каких обстоятельствах. Это — угроза национальной безопасности России», — указал посол.
Как отметил Антонов, в Вашингтоне принципиально не хотят прислушиваться к заявлениям российской стороны о неприятии членства Украины в альянсе. Посол также указал на то, что США не учитывают позицию Москвы.

Единственным правильным вариантом для России является безоговорочная победа ВС РФ на поле боя, подытожил Антонов.

Ранее в НАТО высказались о войне с Россией. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#новости
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#вс рф
#антонов
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МИД заявил о готовности России обсудить серьезные предложения по Украине
Полищук заявил, что РФ готова обсуждать серьезные предложения по Украине
09 апреля 2024, 03:23

Фото: istock / 3dmitry

Россия готова обсуждать действительно серьезные предложения по Украине. Об этом заявил глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук в беседе с информагенством ТАСС.
«Мы открыты к диалогу и готовы обсуждать действительно серьезные предложения, основанные на современных реалиях и учете наших законных интересов», — сказал Полищук.
Он отметил, что Украина и западные государства продолжают готовить «мирную конференцию» в Швейцарии. Дипломат напомнил, что российская сторона неоднократно говорила, что не будет принимать участие в подобных встречах и обсуждать заведомо провальную «формулу Зеленского» ни полностью, ни частично.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала мировое сообщество отреагировать на акт ядерного терроризма Киева. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#россия
#мид
#украина
#мид рф
#дипломат
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В НАТО высказались о войне с Россией
Командующий силами НАТО в Европе заявил, что страны альянса не хотят войны с РФ
09 апреля 2024, 02:21

Фото: istock / Arseniy45

Члены НАТО не считают, что находятся в состоянии войны с Российской Федерацией, и не желают этого. С таким заявление выступил главнокомандующий объединенными силами альянса в Европе, американский генерал Кристофер Каволи, передает РИА Новости.
Как утверждает генерал, целью блока является «сдерживание подобной войны». По этой причине члены Североатлантического альянса поддерживают Украину, уточнил Каволи.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер в ходе регулярного брифинга заявил, что Украина сможет вступить в НАТО только после завершения нынешнего конфликта. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

РФ в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО около западных границ. Военный блок расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не будет игнорировать действия, потенциально опасные для ее интересов.

В Москве также отмечали, что НАТО нацелено на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

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#нато
#россия
#война
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В Госдепе назвали главное условие для вступления Украины в НАТО
Госдеп: Украина может присоединиться к НАТО только после завершения конфликта
09 апреля 2024, 00:19

Фото: istock / Michele Ursi

Украина сможет вступить в НАТО только после завершения нынешнего конфликта. С таким заявленным выступил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер в ходе регулярного брифинга.
«В конечном итоге этот процесс (вступление Украины в НАТО — прим. ред.) будет продвигаться вперед по окончании этого конфликта», — заявил Миллер.
Он также отметил, что в Североатлантическом альянсе ведутся переговоры по Украине.

До этого постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит заявила, что альянс примет Украину в блок, «когда придет время», только при согласии всех союзников и после окончания боевых действий.

Ранее посол Украины в Турции заявил, что Киев не настаивает на членстве в НАТО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
#украина
#нато
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Состав с военной техникой Франции проследовал по территории Швейцарии
Состав с военной техникой Франции проследовал в БиГ через Швейцарию
08 апреля 2024, 23:55

Фото: istock / -zlaki-

Железнодорожный состав с техникой Вооруженных сил Франции отправился на территорию Боснии и Герцеговины (БиГ) через Швейцарию. Об этом информирует Федеральный совет (правительство) Швейцарии, передает ТАСС.
Как пояснили в Берне, техника предназначена для Сил стратегического резерва, которые с апреля будут усиливать миссию Европейского Союза в БиГ EUFOR Althea. Там также отметили, что специального разрешения на такой транзит не требуется, так как Швейцария «участвует в военной миссии по содействию миру» на территории Боснии и Герцеговины.

Федеральный совет добавил, что был проинформирован об этом транзите 27 марта. Речь идет о перемещении примерно 70 транспортных средств, включая около 20 легких бронеавтомобилей.

При возвращении техники во Францию «еще один конвой пройдет через Швейцарию», но французские военнослужащие, прикомандированные к SRF, не будут следовать через территорию страны.

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#правительство
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