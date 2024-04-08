Путин заслушал доклад главы МЧС о паводках и дал поручение

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин заслушал доклад главы МЧС Александра Куренкова о паводках в российских регионах. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По итогам доклада Путин поручил создать специальную правительственную комиссию, которую возглавит сам Куренков.
Также Путин получил доклады от глав Оренбургской, Курганской и Тюменских областей, территории которых оказались затоплены. Также о своих результатах отчитались главы профильных ведомств, помогающие жителям этих регионов.
По последним данным, от паводков сильнее всего пострадала Оренбургская область, в которой был введён режим ЧС федерального характера.
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Также Путин получил доклады от глав Оренбургской, Курганской и Тюменских областей, территории которых оказались затоплены. Также о своих результатах отчитались главы профильных ведомств, помогающие жителям этих регионов.
По последним данным, от паводков сильнее всего пострадала Оренбургская область, в которой был введён режим ЧС федерального характера.
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Анастасия Чинкова