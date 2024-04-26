Военный эксперт Баранец прокомментировал учения НАТО у границ России

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В Финляндии началась серия военных учений с задействованием сил НАТО, часть манёвров которых пройдёт в непосредственной близости от российской границы. Такие действия вооружённых сил альянса могут представлять опасность для российского Северо-Запада, в частности, для Санкт-Петербурга.
Об этом в интервью Общественной Службе Новостей заявил военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец. Известно, что в манёврах примут участие военнослужащие из Эстонии, Латвии, США, Великобритании и самой Финляндии — в общей сложности около 93 тысяч человек. Эксперт назвал такую численность группировки довольно существенной. За ней следует внимательнейшим образом наблюдать, считает Баранец.
Он подчеркнул, что любые учения, которые проходят в непосредственной близости от российских границ, не сулят нам ничего хорошего. У таких «тренировочных» манёвров есть неприятная особенность перерастать в эскалацию, так что российским военным следует быть очень бдительными, продолжил эксперт. Поскольку Россия только начала формировать группировку, которая будет дислоцироваться у российско-финской границы, тем более следует уделить внимание таким масштабным учениям Североатлантического альянса, заключил Виктор Баранец.
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«Надо бы нам держать ушки на макушке», — образно выразился военный специалист.
Он подчеркнул, что любые учения, которые проходят в непосредственной близости от российских границ, не сулят нам ничего хорошего. У таких «тренировочных» манёвров есть неприятная особенность перерастать в эскалацию, так что российским военным следует быть очень бдительными, продолжил эксперт. Поскольку Россия только начала формировать группировку, которая будет дислоцироваться у российско-финской границы, тем более следует уделить внимание таким масштабным учениям Североатлантического альянса, заключил Виктор Баранец.
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Александр Бойцов