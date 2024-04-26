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Военный эксперт Баранец прокомментировал учения НАТО у границ России

Военный эксперт Баранец: Учения НАТО у границ РФ могут спровоцировать конфликт
26 апреля 2024, 17:31
Фото: istockphoto/Serhej Calka

Фото: istockphoto/Serhej Calka

В Финляндии началась серия военных учений с задействованием сил НАТО, часть манёвров которых пройдёт в непосредственной близости от российской границы. Такие действия вооружённых сил альянса могут представлять опасность для российского Северо-Запада, в частности, для Санкт-Петербурга.
Об этом в интервью Общественной Службе Новостей заявил военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец. Известно, что в манёврах примут участие военнослужащие из Эстонии, Латвии, США, Великобритании и самой Финляндии — в общей сложности около 93 тысяч человек. Эксперт назвал такую численность группировки довольно существенной. За ней следует внимательнейшим образом наблюдать, считает Баранец.

«Надо бы нам держать ушки на макушке», — образно выразился военный специалист.



Он подчеркнул, что любые учения, которые проходят в непосредственной близости от российских границ, не сулят нам ничего хорошего. У таких «тренировочных» манёвров есть неприятная особенность перерастать в эскалацию, так что российским военным следует быть очень бдительными, продолжил эксперт. Поскольку Россия только начала формировать группировку, которая будет дислоцироваться у российско-финской границы, тем более следует уделить внимание таким масштабным учениям Североатлантического альянса, заключил Виктор Баранец.

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#интервью
#виктор баранец
#нато
#финляндия
Зеленский снял с должности командующего ВСУ
Командующий силами поддержки ВСУ Яковец ушел в отставку
26 апреля 2024, 18:11

Фото: iStock/Silent_GOS

Президент Украины Владимир Зеленский снял с должности командующего силами поддержки ВСУ Александра Яковца и назначил главой администрации государственной специальной службы транспорта. Соответствующие указы размещены на сайте офиса главы государства.
«Уволить Яковца Александра Васильевича с должности командующего сил поддержки Вооруженных сил Украины», — говорится в документе.

Сообщается, что следующим указом он был назначен главой администрации государственной специальной службы транспорта. Его предшественник ушел в отставку.

Ранее Зеленский подписал указ об увольнении с должности секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова. Свой пост Данилов занимал с 2019 года. Аналитики считают, что президент Украины уволил Данилова из-за его необдуманных и резких заявлений о трагедии в «Крокус Сити Холле». Новым секретарем СНБО Украины был назначен Александр Литвиненко, возглавлявший ранее Службу внешней разведки (СВР).

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#указ
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#зеленский
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Таджикистан обеспокоен массовыми отказами во въезде своих граждан в Россию
26 апреля 2024, 16:36

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

В Душанбе сообщили, что гражданам Таджикистана массово отказывают во въезде в Россию, пишет ТАСС.
В МИД Таджикистана состоялась встреча с послом России в республике Семеном Григорьевым. Об этом заявило управление информации и печати внешнеполитического ведомства Таджикистана.

На встрече участники обсудили вопросы укрепления и расширения взаимодействия двух стран в самых разных направлениях, поговорили о предстоящих политических мероприятиях двустороннего и многостороннего форматов.

В ходе разговора представители МИД Таджикистана заявили, что в последнее время граждане республики при пересечении госграницы РФ получают необоснованный отказ во въезде в страну. По их данным, это приобретает массовый характер.

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#таджикистан
#россия
#мид
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«Втайне от Шольца»: политолог не исключил передачу ракет Taurus Украине
Политолог Перенджиев: Германия может передать Taurus Украине втайне от Шольца
26 апреля 2024, 16:06

Фото: iStock/Torsten Asmus

Германия может отправить Украине дальнобойные ракеты Taurus втайне от канцлера Олафа Шольца. Так считает военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.
«В принципе, Германия может тайно передать Украине ракеты Taurus. Раз уж это делают американцы (речь идёт о тайной поставке США Украине ракет ATACMS — ред.), почему это не попробовать сделать немцам. Вопрос только в том, что все тайное становится явным. Я допускаю, что Шольц, может быть, молчаливо на это согласится», — предположил Перенджиев в разговоре с NEWS.ru.

Он также добавил, что Германия может передать Украине ракеты в тайне от Шольца.

Политолог подчеркнул, что армия России будет делать всё возможное, чтобы защитить территории России, в том числе использовать разведданные и наносить удары по местам хранения западной техники ещё до её применения на фронте.

Ранее стало известно, что США тайно отправили Украине новую ракетную систему большой дальности ATACMS. ВСУ применили это оружие для нападения на российский военный аэродром в Крыму, а также на российских военных на юго-востоке страны.

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#шольц
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Блинкен: если Китай не решит проблему с поддержкой РФ, это сделают США
26 апреля 2024, 15:51

Фото: iStock/4nadia

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции в Пекине заявил, что если Китай не решит проблему с поддержкой РФ, то вместо Пекина это сделают Соединённые Штаты. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, если Китай продолжит поддерживать Россию, то у него не получится улучшить отношения с европейскими странами.

«В ходе наших дискуссий сегодня я ясно дал понять, что, если Китай не решит эту проблему, это сделаем мы», — отметил он.

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что США не нужно вмешиваться во внутренние дела КНР и пересекать «красные линии». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
#китай
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Кремль отреагировал на информацию об элитной недвижимости арестованного Иванова
Песков сообщил, что не видел официальных данных о «доме Иванова на Рублёвке»
26 апреля 2024, 15:25

Фото: сайт Кремля

В Кремле не видели сообщений о том, что у арестованного по факту получения взятки в особо крупном размере бывшем заместителе министра обороны Тимура Ивановка есть особняк на Рублевке. Об этом в ходе общения с журналистами сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мне неизвестно, я не слышал официальных заявлений следствия на этот счёт», — заявил спикер Кремля.

Он также призвал доверять только официальным источникам информации и добавил, что следствие по делу продолжается.

Прежде в СМИ появилась информация о том, что Иванов до своего ареста проживал в элитном особняке на Рублёвке, площадь которого составляет порядка 1 тысячи квадратных метров.

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#информация
#арест
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В Госдуму внесён законопроект о праве судебных приставов применять оружие
26 апреля 2024, 15:01

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Правительство России внесло на рассмотрение в Государственную думу РФ законопроект, в котором оговаривается право судебных приставов на применение физической силы и огнестрельного оружия в некоторых случаях.
Информация об этом появилась в электронной базе нижней палаты парламента. Кабинет министров предлагает внести некоторые поправки в «Об органах принудительного исполнения Российской Федерации». Согласно действующим законодательным нормам, право применения оружия имеют только приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов.

Подготовленный правительством законопроект распространяет право использовать оружие и физическую силу на всех сотрудников органов принудительного исполнения. В случае принятия такого закона, приставы обязаны будут проходить специальную подготовку и проверку на способность применения специальных средств и огнестрельного оружия.

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#приставы
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#право
#информация
#госдума
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США перекинут ответственность за провал ВСУ на Европу
Военный эксперт Михайлов: США хотят снять с себя ответственность за провал ВСУ
26 апреля 2024, 14:44

Фото: iStock/rarrarorro

США пытаются снять с себя ответственность за провал ВСУ и переложить её на Европу. Так считает руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.
Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что страны альянса не предоставили Украине помощь, которую обещали.
Михайлов считает, Вашингтон пытается оправдать провал ВСУ и найти, на кого переложить ответственность за впустую потраченные миллиарды.

«Здесь для коллективного Запада будет такая многоступенчатая история. Американский истеблишмент будет оправдываться как перед оппозицией в лице республиканцев, так и перед собственными избирателями во время избирательной кампании до ноября. Они будут рассказывать, что сделали всё, что могли, но европейские партнеры не выполнили взятые на себя обязательства либо выполнили их не полностью», — рассказал «Известиям» Михайлов.

Также американские власти будут сетовать, что никто так и не поставил Украине истребители F-16, хотя США на это дали добро. Кроме того, по словам военного эксперта, Америка сошлётся на то, что некоторые европейские страны обещали передать Украине дальнобойные ракеты, однако они не очень торопятся воплотить обещание в жизнь.

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Шойгу: Россия намерена расширять военное сотрудничество с Пакистаном
26 апреля 2024, 14:36

Фото: сайт Кремля

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о намерении страны развивать военное сотрудничество с Пакистаном во время встречи с министром обороны Пакистана Хаваджей Асифом в Астане.
Шойгу подчеркнул важность расширения сотрудничества в военной сфере и отметил положительную динамику в отношениях между военными ведомствами двух стран.

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Врио главы ФТС заявил о безобразном поведении стран Балтии и Финляндии
Врио главы ФТС Давыдов: Латвия, Литва и Финляндия саботируют прохождение грузов
26 апреля 2024, 12:19

Фото: istock / Grigorev_Vladimir

Врио руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов высказал недовольство поведением стран Балтии и Финляндии на границе с Россией, обвинив их в нарушении таможенных правил и создании искусственных очередей для прохождения грузов. Интервью с ним 26 апреля опубликовало РИА Новости.
По словам Давыдова, Латвия, Литва, Эстония и Финляндия ведут себя неприемлемо, препятствуя нормальному движению товаров. На пункте пропуска «Бурачки — Терехово» на границе с Литвой ситуация осложнилась: около 2 тысяч машин ожидают встать в очередь для въезда в Россию, причем грузовики могут простоять до 20 дней, перевозя скоропортящиеся товары.

Давыдов также отметил, что направил письмо генеральному секретарю Всемирной таможенной организации (ВТамО) Яну Сондерсу, обращая внимание на действия стран Балтии и Финляндии на российской границе.

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