Путин поручил разработать план продвижения за рубежом бренда «Сделано в России»

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)
План продвижения за границей бренда «Сделано в России» поручил разработать глава государства Владимир Путин. Об этом сказано на сайте Кремля.
«Утвердить программу «Сделано в России», направленную на продвижение российской продукции за рубежом под национальным брендом "Сделано в России», — гласит документ.Поручение дано кабмину и Российскому экспортному центру (РЭЦ). Исполнить его нужно до 30 декабря. Ответственные за исполнение глава правительства Михаил Мишустин и гендиректор РЭЦ Вероника Никишина.
Программа национального бренда «Сделано в России» призвана помочь российским бизнесменам повысить уровень узнаваемости на внешних рынках, а также найти покупателей и партнеров. Кроме того, предусмотрено наращивание экспорта.
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Никита Кротов