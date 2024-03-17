Путин поручил СК обнародовать результаты расследования крушения Ил-76 под Белгородом

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Президент России Владимир Путин поручил Следственному комитету РФ обнародовать результаты расследования причин крушения Ил-76 в Белгородской области, сообщили в Кремле.
Напомним, речь идет об инциденте, который произошел в конце января текущего года. На борту Ил-76 находились украинские военнопленные, которые должны быть переданы Киеву в рамках обмена. ВСУ, предположительно сбили воздушное судно ракетой.
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