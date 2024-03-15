Путин заявил, что удары Киева по России не останутся безнаказанными

Фото: сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Киев пытался атаковать Россию в период президентских выборов, но все безуспешно.
«Киевский неонацистский режим задумал ряд преступных акций во время выборов. Безнаказанными удары противника не останутся», — заявил президент.Он отметил, что украинская армия пыталась атаковать Россию с участием более 2,5 тысяч бойцов и 35 танков, но нигде успеха они не имели.
Президентские выборы в России в 2024 году назначены на 17 марта. Голосование продлится три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата — Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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