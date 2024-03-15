Радио1
Главная / Новости / Политика/ Путин заявил, что удары Киева по России не останутся безнаказанными

Путин заявил, что удары Киева по России не останутся безнаказанными

Путин: Киевский неонацистский режим задумал ряд преступных акций в ходе выборов
15 марта 2024, 17:58
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Киев пытался атаковать Россию в период президентских выборов, но все безуспешно.

«Киевский неонацистский режим задумал ряд преступных акций во время выборов. Безнаказанными удары противника не останутся», — заявил президент.
Он отметил, что украинская армия пыталась атаковать Россию с участием более 2,5 тысяч бойцов и 35 танков, но нигде успеха они не имели.


Путин также обратил внимание, что противник пытается отвлечь внимание от настоящего положения дел на линии соприкосновения, совершая провокации.

Президентские выборы в России в 2024 году назначены на 17 марта. Голосование продлится три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата — Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

Читайте также:

Захарова заявила, что в Лондоне быстро находят «Новичок», а не Миддлтон

Медведев опубликовал фото с виселицами и назвал это альтернативной формулой мира

Политолог Светов: Запад проводит антироссийскую политику в ущерб своим гражданам
#выборы
#владимир путин
#президент
#голосование
#киев
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Захарова заявила, что в Лондоне быстро находят «Новичок», а не Миддлтон
15 марта 2024, 17:46

Фото: сайт МИД РФ

В Великобритании пытаются найти принцессу Уэльскую Кейт Миддлтон, но там умеют быстро находить только яд «Новичок» и «руку Москвы». Об этом в своём Telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она подчеркнула, что Лондону на поиск «Новичка» и «руки Москвы» требуется 2-3 дня, а то, что надо «не найти» ищут очень долго.

Представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что жители Великобритании действительно переживают за принцессу, которая длительное время проходила лечение. А вот информация о якобы её пропаже и сокрытии правды о её состоянии – это всё работа СМИ.

Читайте также:

Экстрасенс Миронова допустила ухудшение состояния здоровье Кейт Миддлтон

Ведущие мировые СМИ отозвали фото принцессы Уэльской из-за подозрений на ретушь

Дядя Кейт Миддлтон опроверг теории заговора о здоровье принцессы Уэльской
#мария захарова
#мид рф
#россия
#великобритания
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Медведев опубликовал фото с виселицами и назвал это альтернативной формулой мира
15 марта 2024, 16:18

Фото: сайт Кремля

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев продемонстрировал, как, по его мнению, должна выглядеть альтернативная формула мира по Украине. Снятую в 1943 году фотографию он опубликовал в своем Telegram-канале.
На фотографии изображены четыре виселицы, которые окружены людьми. Под каждой из виселиц видно приговоренных к казни фигурантов, стоящих на табуретках.

По словам Медведева, «там же будут болтаться ублюдки, обстреливающие мирных жителей наших городов». Этого же зампред Совбеза РФ пожелал президенту Латвии Эдгарсу Ринкевичсу, который призвал разрушить РФ.

Напомним, президент Латвии Эдгарс Ринкевичс выразил поддержку французскому лидеру Эммануэлю Макрону и призвал разрушить Россию и создать для нее «красные линии» по всему миру.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ответил Евросоюзу на просьбу о возврате золотого запаса Румынии. Политик отметил, что «сказать нечего по-русски, можно только послать».

Читайте также:

Медведев предложил послать Евросоюз в ответ на его требования

Бывший глава британской разведки заявил о текущей войне с Россией

Европарламент потребовал от России вернуть Румынии ее золотой запас
#дмитрий медведев
#президент
#евросоюз
#рф
#латвия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россияне подали иски к Clearstream на 74 млн евро
15 марта 2024, 16:03

Фото: iStock/Zolnierek

Инвесторы из России подали судебные иски на сумму в 74 миллиона евро в отношении люксембургской финансовой компании Clearstream по факту замороженных финансовых активов РФ. Об этом сообщает «Интерфакс».
Отмечается, что было подано 20 исков, один из которых компания Clearstream уже проиграла.

По факту заморозки российских активов и анонсирования Европарламентом идеи направлять прибыль от них Киеву ожидается, что Россия также оформит судебные иски в адрес бельгийского депозитария ценных бумаг Euroclear.

Такая ситуация на рынке может спровоцировать мировой финансовый кризис, считают эксперты Евросоюза.

Ранее сообщалось, что Венгрия, Мальта и Люксембург выступили против передачи Украине активов России. Во вторник 12 марта британская газета Financial Times сообщила, что Евросоюз планирует направить Украине первую прибыль от замороженных российских активов — €2–3 млрд — уже в июле. Еврокомиссия подготовила план по конфискации прибыли, полученной после февраля 2022 года.

Читайте также:

Венгрия, Мальта и Люксембург выступили против передачи Украине активов России

Россию хотят принудить компенсировать Украине убытки

В ЕС предварительно согласовали предложение по использованию активов РФ
#россия
#евросоюз
#суд
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Политолог Светов заявил о крайне низком рейтинге Макрона
15 марта 2024, 16:03

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Политолог Юрий Светов заявил, что у президента Франции Эммануэля Макрона на данный момент крайне низкий рейтинг.
Именно поэтому, читает эксперт, он и пытается его поднять, использую тему конфликта на Украине.

«Уровень поддержки у французского лидера крайне низкий: 27%. Макрону нужна видимость какой-то активности, чтобы привести «своего» человека к власти и продолжить далее свою политику. Характерно то, что ему удалось вырваться в повестке по украинскому кризису», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Светов.

А тем временем эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов заявил о стремлении Запада оказывать большее влияние на страны, лояльные России. В частности, это касается программ, направленных на «помощь» Сербии в сфере СМИ.

«Сербия — одна из немногих стран, которая выдерживает нейтралитет касательно СВО, выстраивает конструктивные отношения с РФ и отстаивает суверенитет. Но если деньги будут поступать из США, ЕК, то СМИ, которые будут спонсироваться за их счёт, будут им лояльны. Формирование СМИ на такой основе — это важный элемент изменения политики Сербии, которая была бы более лояльна Западу», — пояснил в беседе с RT Денисов.

Ранее стало известно, что ЕК намерена выделить €1 млн независимым СМИ в Сербии на борьбу с дезинформацией.

Читайте также:

Политолог Светов: Запад проводит антироссийскую политику в ущерб своим гражданам

Депутат ЕП Педичини возмутился словами Зеленского о визах «поклонникам Путина»

Кличко призвал дать Украине возможность смещения Зеленского
#деньги
#сми
#страны
#отношения
#политолог
#сербия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Политолог Светов: Запад проводит антироссийскую политику в ущерб своим гражданам
15 марта 2024, 15:49

Фото: istockphoto.com/Agromov

Политолог Юрий Светов высказал мнение о том, что все проекты западных лидеров направлены на поддержание антироссийской политики, которую власти поводят несмотря на ущерб собственным гражданам.
«Мелони говорят, что есть Путин, который заботится о своей стране, а есть она, которая занимается Украиной гораздо больше, чем Италией. Люди жгли квитанции на оплату ЖКХ и предъявляли их ей. Россия является укором тем политикам, которые занимаются не отстаиванием интересов своей страны, а выполнением воли вашингтонского хозяина», — прокомментировал в беседе с RT Светов.

Политолог Сергей Марков заявил о том, что Европу могут перестать уважать вовсе не из-за победы России, как считает президент Франции Эммануэль Макрон, а из-за её поддержки украинского режима.

«Европа убивает свой политический авторитет, поддерживая врага свободы на Украине», — приводит «Царьград» слова эксперта.

Ранее сообщалось, что депутат Европарламента от Италии Пьерникола Педичини обратился к Еврокомиссии за разъяснениями по поводу требований к итальянским властям президента Украины Владимира Зеленского аннулировать визы «поклонникам Путина» и выслать последних из страны.

Читайте также:

Депутат ЕП Педичини возмутился словами Зеленского о визах «поклонникам Путина»

Кличко призвал дать Украине возможность смещения Зеленского

Financial Times: Разногласия Макрона и Шольца могут пошатнуть единство Евросоюза
#россия
#европа
#страны
#политолог
#макрон
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ЕК проспонсирует борьбу с дезинформацией в Сербии
15 марта 2024, 15:35

Фото: istockphoto.com/AdrianHancu

Еврокомиссия намерена выделить €1 млн независимым СМИ в Сербии на борьбу с дезинформацией.
Отмечается, что программа будет направлена в том числе и на поддержку журналистов в стране.

«Глобальная цель данного конкурса заявок — поддержать организации и ассоциации СМИ в их содействии осуществлению и мониторингу медиастратегии Сербии, направленной на укрепление свободы слова и обеспечение качества и плюрализма медийной сферы», — приводит RT текст соответствующего документа.

Ранее депутат Европарламента от Италии Пьерникола Педичини обратился к Еврокомиссии за разъяснениями по поводу требований к итальянским властям президента Украины Владимира Зеленского аннулировать визы «поклонникам Путина» и выслать последних из страны.

Читайте также:

Депутат ЕП Педичини возмутился словами Зеленского о визах «поклонникам Путина»

Кличко призвал дать Украине возможность смещения Зеленского

Financial Times: Разногласия Макрона и Шольца могут пошатнуть единство Евросоюза
#сми
#страны
#европа
#сербия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Депутат ЕП Педичини возмутился словами Зеленского о визах «поклонникам Путина»
15 марта 2024, 15:27

Фото: istockphoto.com/Callan Quinn

Депутат Европарламента от Италии Пьерникола Педичини обратился к Еврокомиссии за разъяснениями по поводу требований к итальянским властям президента Украины Владимира Зеленского аннулировать визы «поклонникам Путина» и выслать последних из страны.
По его мнению, такие заявления могут считаться «попыткой запугать и косвенно угрожать» людям в Италии, которые проявляют несогласие с госполитикой в вопросе конфликта на Украине.

«Считает ли Еврокомиссия заявления президента Украины приемлемыми?» — приводит RT слова Педичини.

Кроме того, возмущения у европейских, в частности французских, политиков вызвало и интервью президента Франции Эммануэля Макрона. Как передают argumenti.ru со ссылкой на Le Figaro, лидер «Республиканцев» Эрика Сьотти заявила, что слова лидера содержат цинизм и вызывают тревогу за местных жителей.

До этого стало известно о том, что европейские лидеры обеспокоены тем, что разногласия между канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном по вопросу поддержки Украины могут подорвать европейское единство.

Читайте также:

Кличко призвал дать Украине возможность смещения Зеленского

Financial Times: Разногласия Макрона и Шольца могут пошатнуть единство Евросоюза

Le Monde: Во Франции приняли свой закон об иноагентах
#лидер
#украина
#италия
#франция
#европа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Германии призвали пересмотреть газовую политику в отношении России
АдГ: ненадежность США как поставщика требует пересмотра газовой политики ФРГ
15 марта 2024, 15:21

Фото: iStock/NiseriN

Члены правой немецкой партии «Альтернатива для Германии» пытаются узнать у правительства ФРГ, планируется ли пересмотр газовой политики в отношении РФ из-за того, что действия Вашингтона в сфере энергетики ставят под сомнение его надежность в отношении будущих поставок. Об этом сообщается в тексте парламентского запроса.
Напомним, американский лидер Джо Байден ранее заявил, что США приостановят процесс одобрения новых контрактов на экспорт СПГ за рубеж из-за ситуации с изменением климата. Данное высказывание подверглось серьезной критике со стороны республиканцев.

По словам спикера палаты представителей США Майка Джонсона, решение президента США «усиливает Россию» и вынуждает европейские страны полагаться на ее экспорт. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что Штаты дискредитируют себя в качестве поставщика, приостанавливая одобрение новых контрактов по СПГ за границу.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц возложил на Россию ответственность за прекращение поставок трубопроводного газа в Европу и, как следствие, повышение цен на энергоносители.

Читайте также:

Шольц обвинил Россию и Путина в прекращении поставок газа в Европу

В Германию прибыли первые поставки СПГ из США

Озвучены страшные последствия закупок газа без России для Германии
#сша
#экспорт
#поставки
#джо олаф газ
#германия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Финляндия представила проект открытия границы с РФ при запрете въезда беженцев
15 марта 2024, 15:13

Фото: iStock/ClaudineVM

МВД Финляндии 15 марта направило на обсуждение законопроект о временных мерах по борьбе с инструментальной миграцией, позволяющий открыть границу с Россией, ограничив прием заявлений на предоставление убежища, сообщает МВД страны, пишет издательство РИА Новости.
Обсуждение комментариев к законопроекту будет идти до 25 марта. В случае принятия данного нормативно-правового акта парламентом, закон будет действовать в течение одного года.

Он позволит ограничить прием заявлений о предоставлении международной защиты для беженцев, прибывающих со стороны российской границы. В остальных частях финской границы прием заявлений приостановлен не будет. То есть, российским беженцам, прибывшим на границу для дальнейшего отправления в Финляндию с претензией на постоянное пребывание в стране, будет запрещен въезд.

Ранее сообщалось, что автотранспортные КПП на российско-финской границе закрыты по решению правительства Финляндии с конца ноября 2023 года из-за неконтролируемого прибытия беженцев из России.

Читайте также:

Финляндия не запрещала Украине атаковать Россию

Финляндия планирует навсегда закрыть два КПП на границе с Россией

RCD: Финляндия получит американское оружие для усиления границы с РФ
#финляндия
#россия
#граница
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф