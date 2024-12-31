Путин тепло поздравил участников СВО с наступающим Новым годом

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин тепло поздравил всех участников СВО с наступающим Новым годом. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Официальный представитель Кремля подчеркнул, что глава государства поблагодарил всех за службу и тепло поздравил военнослужащих и участников СВО на Украине.
Также Песков подчеркнул, что российский лидер заслушал доклады начальника Генштаба и командующих группировками о ходе продвижения российских военных в зоне спецоперации.
Ранее сообщалось, что Путин выступил с традиционным новогодним обращением к гражданам. Первыми его увидели жители Камчатки и Чукотки. В самых отдалённых регионах новый год наступил на девять часов раньше, чем в Москве.
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Также Песков подчеркнул, что российский лидер заслушал доклады начальника Генштаба и командующих группировками о ходе продвижения российских военных в зоне спецоперации.
Ранее сообщалось, что Путин выступил с традиционным новогодним обращением к гражданам. Первыми его увидели жители Камчатки и Чукотки. В самых отдалённых регионах новый год наступил на девять часов раньше, чем в Москве.
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Анастасия Чинкова