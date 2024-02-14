Путин: В центре работы системы здравоохранения России должен быть человек

Фото: сайт Кремля
В России в ближайшее время предстоит серьёзно изменить принципы работы системы здравоохранения. В центре внимания должен находится человек и забота о его здоровье.
Среди мер, которые предложил российский президент, — повышение выплат работникам сферы здравоохранения в малых городах и сёлах. Причём в городах и населённых пунктах с меньшим населением врачи и медсёстры будут получать надбавки к базовой заработной плате в размере, значительно превышающем выплаты в более населённых городах. Путин поручил правительству завершить работу в кратчайшие сроки, чтобы уже к 1 апреля медработники смогли получить надбавки за март задним числом.
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Александр Бойцов