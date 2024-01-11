«Следующий после Господа»: Путин пошутил о позиции Дегтярёва в иерархии

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Президент России Владимир Путин в ходе общения с предпринимателями в Хабаровском крае пошутил, что губернатор региона Михаил Дегтярёв занимает высокое место в иерархии – «следующий за Господом».
Акционер хабаровской птицефабрики «Комсомольская» Людмила Кузнецова рассказала президенту, что в прошлом году на предприятии произошла вспышка птичьего гриппа, что привело к уничтожению более полумиллиона кур.
В завершение рассказа Кузнецова подчеркнула, что «с божей помощью, с верой губернатора Михаила Владимировича Дегтярева в нас» фабрике удалось произвести 25 миллионов яиц в декабре 2023 года.
Комментируя слова акционера птицефабрики Путин обратился к губернатору региона, заявив, что он занимает высокое место в иерархии. Президент подчеркнул, что Дегтярёв идёт следующим после Господа.
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В завершение рассказа Кузнецова подчеркнула, что «с божей помощью, с верой губернатора Михаила Владимировича Дегтярева в нас» фабрике удалось произвести 25 миллионов яиц в декабре 2023 года.
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Анастасия Чинкова