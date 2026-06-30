Путин посетил церемонию прощания с экс-министром обороны РФ Сергеем Ивановым
Президент России Владимир Путин посетил церемонию прощания с бывшим министром обороны РФ Сергеем Ивановым. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.
Представитель Кремля сообщил, что президент возложил цветы к гробу и провел короткую беседу с родственниками умершего. Церемония прощания состоялась в Центральной клинической больнице.
Бывший министр обороны и специальный представитель президента России скончался в возрасте 73 лет. 27 июня Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Сергея Иванова. В своем обращении к родным и близким покойного российский лидер подчеркнул, что знания, опыт и энергия экс-министра были неизменно востребованы на сложных и важных направлениях работы.
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