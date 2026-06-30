Путин посетил церемонию прощания с экс-министром обороны РФ Сергеем Ивановым

30 июня 2026, 11:30

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин посетил церемонию прощания с бывшим министром обороны РФ Сергеем Ивановым. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.