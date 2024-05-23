Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин разрешил использовать американское имущество в России для компенсации ущерба от изъятия российского имущества в США. Глава государства подписал соответствующий указ.
Отмечается, что Путин поручил правительству установить специальный порядок компенсации ущерба, который был причинён России в связи с недружественными действиями Соединённых Штатов.
Согласно решению президента, правообладатель из России теперь имеет право судиться по российским законам для установления незаконного изъятия американскими властями имущества.
А американское имущество теперь, согласно указу президента, может быть использовано в качестве компенсации ущерба от изъятия имущества России в США.
Читайте также:
Путин позволил «Америкэн Экспресс банку» провести добровольную ликвидацию
Блинкен заявил о намерениях США «захватить» российские активы
Суд в Москве арестовал активы JPMorgan и акции Commerzbank
Согласно решению президента, правообладатель из России теперь имеет право судиться по российским законам для установления незаконного изъятия американскими властями имущества.
А американское имущество теперь, согласно указу президента, может быть использовано в качестве компенсации ущерба от изъятия имущества России в США.
Читайте также:
Путин позволил «Америкэн Экспресс банку» провести добровольную ликвидацию
Блинкен заявил о намерениях США «захватить» российские активы
Суд в Москве арестовал активы JPMorgan и акции Commerzbank
Анастасия Чинкова