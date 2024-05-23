Путин научил короля Бахрейна пользоваться наушником

Фото: сайт Кремля
Переговоры президента РФ Владимира Путина с королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой начались с заминки. Королю Бахрейна понадобилось около минуты, чтобы разобраться, как пользоваться наушником для перевода. Об этом пишет ТАСС.
Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа и президент РФ Владимир Путин начали переговоры в Кремле. Встреча проходит в узком составе в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца. Президент и король расположились в креслах напротив друг друга. По традиции, российский президент первым начал разговор. Он поприветствовал короля, но ему пришлось взять паузу, поскольку тот не смог с первого раза надеть наушник для синхронного перевода. Путин продемонстрировал ему, как пользоваться устройством.
Пресс-служба Кремля ранее сообщала, что в ходе встречи планируется обсудить перспективы и состояние российско-бахрейнского сотрудничества в энергетической, торгово-экономической, и гуманитарной областях. После беседы переговоры продолжатся в формате рабочего завтрака. По итогам состоится подписание совместных документов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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