На Украине сняли ролик с пропагандой для военных КНДР

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Пропагандистский ролик сняли на Украине для северокорейских военных, опубликовав его в республиканских Telegram-каналах на корейском и русском языках. В нем военнослужащих КНДР призвали сложить оружие, пообещав при этом неприкосновенность.
Официального подтверждения присутствия северокорейских военных в рядах российской армии нет.
Ранее сообщалось, что Вашингтон получил доказательства присутствия военных из Северной Кореи в РФ. Как писало издание The Washington Post, такое заявление делал глава Минобороны США Ллойд Остин. Он подчеркнул, что ситуация требует обязательного разбирательства.
Перед этим зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сделал заявление про Запад.
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Ранее сообщалось, что Вашингтон получил доказательства присутствия военных из Северной Кореи в РФ. Как писало издание The Washington Post, такое заявление делал глава Минобороны США Ллойд Остин. Он подчеркнул, что ситуация требует обязательного разбирательства.
Перед этим зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сделал заявление про Запад.
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Никита Кротов