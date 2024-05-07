Путин после инаугурации встретился с Рошалем и своей школьной учительницей

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин после инаугурации провёл первые встречи. Об этом в беседе с журналистами рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Сначала глава государства провёл встречу с детским хирургом, президентом НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонидом Рошалем.
Затем он встретился в стенах Кремля со своей школьной учительницей Верой Дмитриевной Гуревич.
Песков подчеркнул, что Рошаль и Гуревич присутствовали на церемонии инаугурации Путина.
Во вторник, 7 мая, Владимир Путин вступил в должность президента Российской Федерации. Это уже пятый президентский срок Путина. Он продлится шесть лет – до 2030 года.
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Затем он встретился в стенах Кремля со своей школьной учительницей Верой Дмитриевной Гуревич.
Песков подчеркнул, что Рошаль и Гуревич присутствовали на церемонии инаугурации Путина.
Во вторник, 7 мая, Владимир Путин вступил в должность президента Российской Федерации. Это уже пятый президентский срок Путина. Он продлится шесть лет – до 2030 года.
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Анастасия Чинкова