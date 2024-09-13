В Госдепе рассказали о просьбе Гершковича организовать интервью с Путиным

Фото: сайт Кремля
Корреспондент американской газеты Wall Street Journal Эван Гершкович якобы предложил президенту России Владимиру Путину взять интервью. Об этом сообщил Госсекретарь США Энтони Блинкен.
Американский представитель отметил, что журналист рассказал об этом по собственной инициативе. По словам Блинкена, перед освобождением из российской тюрьмы Гершкович заполнил специальную форму. В документе он просил о встрече с российским лидером.
1 августа в Турции состоялся масштабный обмен заключенными между Россией, США и европейскими странами. В результате восемь россиян были возвращены на родину. В числе обмененных числились журналист Эван Гершкович, осужденный в России за шпионаж, политик Илья Яшин* и Владимир Кара-Мурза*.
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* включены Министерством юстиции России в реестр иноагентов
Александр Климов