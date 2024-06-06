В США испугались слов Путина об ответе на удары ВСУ

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин серьезно предупредил Запад о последствиях передачи дальнобойных вооружений украинским неонацистам для ударов по территории РФ. Об этом в социальных сетях утверждает отставной подполковник США Дэниэл Дэвис.
«Это серьезно. Мы продолжаем подвергаться растущим рискам, связанным с ответными мерами России, в обмен на отсутствие потенциального успеха», – гласит публикация.
Дэвис призвал западные страны поменять политику в отношении поддержки Киева, и начать решать вопросы дипломатическим путем, пока еще не поздно.
До этого Путин заявлял, что российские власти думают над тем, что если кто-то считает возможным поставлять такие вооружения в зону спецоперации для нанесения ударов по российским территориям, то Москва может поставлять свое оружие того же класса в те регионы мира, где будут бить по чувствительным объектам стран, делающих это в отношении РФ.
Ранее в Германии заявляли, что Путин добьется поставленных на Украине целей.
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Никита Кротов