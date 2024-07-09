Путин повысил должностные оклады госслужащим

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин повысил должностные оклады за чин или ранг у госслужащих, включая дипломатов. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Отмечается, что размер надбавки у чрезвычайного и полномочного посла, а также у действительного государственного советника юстиции первого класса достигнет 33,1 тысячи рублей. До этого их оклад составлял 30,1 тысяч рублей в месяц.
Минимальный оклад атташе и юристов был поднят указом президента до 9809 рублей в месяц. До введения изменений он составлял 8939 рублей.
Кроме того, изменения коснулись торговых представителей, представителей органов исполнительной власти в других странах и сотрудников ряда структур.
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Минимальный оклад атташе и юристов был поднят указом президента до 9809 рублей в месяц. До введения изменений он составлял 8939 рублей.
Кроме того, изменения коснулись торговых представителей, представителей органов исполнительной власти в других странах и сотрудников ряда структур.
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Анастасия Чинкова