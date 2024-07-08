Путин в пятый раз посетил выставку-форум «Россия» на ВДНХ

Фото: сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин ещё раз посетил Международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ в Москве. Этот визит стал для российского лидера уже пятым.
Президент встретился с организаторами, сотрудниками и представителями экспонентов выставки. Выставка открылась на ВДНХ 4 ноября прошлого года и должна была завершиться в апреле, но ещё в январе Путин предложил продлить её работу на летний период, чтобы как можно больше людей смогли познакомиться со стендами и достижениями российских регионов. Выставка официально завершит свою работу сегодня, 8 июля.
За время работы выставки-форума глава государства посещал её четыре раза. 1 июля Владимир Путин подписал распоряжение о создании в Москве национального центра «Россия» для того, чтобы сохранить уникальное наследие выставки-форума.
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