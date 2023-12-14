Путин озвучил продолжительность линии фронта спецоперации

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Президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках подведения итогов года заявил, что линия фронта в зоне специально военной операции составляет 2 тысячи километров.
«Не везде все вовремя поставляется. Но и собственное производство растет, и закупается частным образом из-за границы», — заявил президент.Он отметил, что государство, Министерство обороны активно работают и ситуация постепенно улучшается.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Алина Юрчак