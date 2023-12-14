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Путин озвучил продолжительность линии фронта спецоперации

Путин: протяжённость линии фронта в зоне спецоперации составляет почти 2 тыс. км
14 декабря 2023, 13:20
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках подведения итогов года заявил, что линия фронта в зоне специально военной операции составляет 2 тысячи километров.

«Не везде все вовремя поставляется. Но и собственное производство растет, и закупается частным образом из-за границы», — заявил президент.
Он отметил, что государство, Министерство обороны активно работают и ситуация постепенно улучшается.


В ходе мероприятия российский лидер также рассказал о ситуации с количеством беспилотников у российских войск в зоне СВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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«Пробел Минобороны»: Путин оценил ситуацию с ЧВК
Путин назвал ситуацию с ЧВК пробелом, допущенным Минобороны РФ
14 декабря 2023, 13:29

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин в рамках подведения итогов года заявил, что ситуация с ЧВК является пробелом Министров обороны РФ, которого быть не должно.

«Формально юридически частных военных компаний в России нет. Они не предусмотрены законом. В этом проблема», — заявил глава государства. 
Он пояснил, что с бойцами из состава частных военных компаний не заключались контакты, что и создала такую рудную ситуацию. 

По его словам, в каких-либо отношениях с государством находились командиры ЧВК, а выплаты производились наличными. Сейчас сложно установить списочный состав этих компаний.

На мероприятии Путин  также рассказал о ситуации с количеством беспилотников у российских войск в зоне СВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

14 декабря проходит прямая линия с российским лидером. Она стала первой после начала спецоперации на Украине. Предыдущая прямая линия с президентом состоялась 30 июня 2021 года. Тогда она продлилась, в общей сложности, 3 часа и 42 минуты. За это время глава государства ответил на 70 обращений граждан. 

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#чвк
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Путин потребовал убрать с передовой женщин-военкоров
Путин: Нужно убрать с передовой женщин-военкоров
14 декабря 2023, 12:54

Фото: Сайт Кремя

Президент России Владимир Путин высказал свое отношение к тому, что женщин отправляют в зону СВО. Об этом он рассказал в рамках подведения итогов года.
«Нужно, чтобы руководства каналов убирали с передовой женщин-военкоров», - заявил Путин. 

Напомним, 24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию. По словам Путина, в настоящий момент у Украины иссякают ресурсы. Он уверен, это связано с отсутствием денег, идеологии и собственного оборонного производства страны.

Отметим, 14 декабря проходит прямая линия с российским лидером. Она стала первой после начала спецоперации на Украине. 

В 2022 году в Кремле решили отказаться от такого формата общения с гражданами. Кроме того, не состоялась и большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, где он дает ответы на вопросы журналистов.

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Путин раскрыл число вступивших в ВС РФ добровольцев
Путин: На вчерашний вечер набраны 486 тысяч контрактников
14 декабря 2023, 12:29

Фото: Сайт Кремля

Президент России Владимир Путин назвал число добровольцев, вступивших в ряды ВС РФ. Об этом он рассказал во время подведения итогов года.
«На вчерашний вечер набраны 486 тысяч человек по контракту», - подчеркнул Путин.
 
Напомним, 24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию. По словам Путина, в настоящий момент у Украины иссякают ресурсы. Он уверен, это связано с отсутствием денег, идеологии и собственного оборонного производства страны.
 
Отметим, 14 декабря проходит прямая линия с российским лидером. Она стала первой после начала спецоперации на Украине.

В 2022 году в Кремле решили отказаться от такого формата общения с гражданами. Кроме того, не состоялась и большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, где он дает ответы на вопросы журналистов.

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Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины
Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины
14 декабря 2023, 12:16

Фото: iStock/Harry Wedzinga

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом следует из данных онлайн-карт украинского министерства цифровой трансформации.
Отмечается, что сначала тревога была объявлена в Киеве в 12:06 мск, а затем в течение нескольких минут распространилась по всей территории государства. 

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор сообщил, что российские военные могут дойти до границы с Польшей. Это произойдёт, если западные страны не прекратят финансировать украинскую сторону. Однако есть и другие причины, которые перечислил американский полковник. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1». 

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#украина
#воздушная тревога
#киев
#спецоперация
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14 декабря 2023, 11:02

Фото: iStock/Tomas Ragina

Киевский режим предпринял очередную попытку атаки российских территорий с помощью беспилотников. На линии фронта ВСУ пытались перейти в наступление на нескольких участках, но российские бойцы сдерживают противника и вынуждают украинскую группировку отойти на прежние позиции. Редакция «Радио 1» расскажет о последних событиях в зоне проведения спецоперации и о том, где удалось продвинуться ВС РФ.

Над Московской и Калужской областями перехватили и уничтожили девять беспилотников


Девять дронов ВСУ были перехвачены и уничтожены над территорией Московской и Калужской областей, об этом сообщает Минобороны РФ. Украинские боевики использовали для атак беспилотники самолетного типа. В результате происшествия, пострадавших и разрушений нет. Все БПЛА перехвачены российской системой ПВО. В министерстве назвали произошедшее попыткой осуществления террористического акта киевским режимом.

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Штурмовики ВДВ уничтожили подразделение ВСУ у Работино


Штурмовые отряды Воздушно-десантных войск России уничтожили бойцов ВСУ в ходе атаки на украинский опорный пункт в районе села Работино в Запорожской области. Два украинских военных были взяты в плен. Об этом сообщает издание РИА Новости, ссылаясь на данные российского оборонного ведомства. Сопротивление противника на указанном направлении было подавлено с помощью осколочных гранат и стрелкового оружия.

После уничтожения подразделения врага, ВС РФ укрепили свое положение на освобожденных позициях и произвели зачистку территории.

Российские «Грады» уничтожили позиции ВСУ под Красным Лиманом


Расчеты реактивной системы залпового огня «Град» уничтожили замаскированные позиции украинских бойцов на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Атака была произведена в ночное время. Количество ликвидированных бойцов ВСУ министерство не привело.


Взрывы на Украине


Минувшей ночью взрыв прозвучал в городе Снегирёвка на подконтрольной Киеву территории. Об этом сообщает издание «Общественное». Информации о разрушениях в настоящее время нет. Кроме того, сигналы воздушной тревоги сработали в Херсонской и Николаевской областях.

Последние новости СВО


ВСУ попытались перейти в атаку на окраине Авдеевки. Российские бойцы ведут постоянный огонь по врагу, который расположился в коттеджном поселке «Винограндники». Об этом сообщает телеграм-канал «Рыбарь». По информации портала, украинское командование распорядилось о возобновлении наступления и контратаках после того, как ВС РФ освободили Марьинку.

В США назвали оставшуюся для помощи Украине сумму
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Очередная атака пехоты украинских боевиков отражена у Вербового. ВСУ намеревались продвинуться вглубь российских позиций и применили кассетные боеприпасы. Наступление врага было отражено. Российские бойцы продвинулись у Работино.

Ситуация на Херсонском направлении для противника складывается сложная. ВСУ испытывают сложности со снабжением. ВС РФ пытаются выбить противника из Крынок.
 
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#минобороны рф
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#боеприпасы
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#вс рф
#пво
#сво
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На Западе забеспокоились, что российская армия дойдёт до Польши
Полковник Макгрегор: если Запад не прекратит помощь ВСУ, ВС РФ дойдут до Польши
14 декабря 2023, 10:45

Фото: iStock/SergeyVButorin

Российская армия дойдёт до Польши, если Запад не остановит финансирование Украины и не перейдёт к проведению мирных переговоров. Об этом в интервью YouTube-каналу George Galloway сообщил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Он отметил, что президент России Владимир Путин не заинтересован в том, чтобы дойти до границы с Польшей, однако Запад может вынудить ВС РФ продолжить продвижение. Это произойдёт, если Запад не завершит этот «бессмысленный конфликт» и разрушит Украину как государство. 

Также Макгрегор добавил, что украинский конфликт укрепил Россию, сделал её сильнее. Это видно и по сильной армии, которая продолжает продвигаться вперёд на всех участках фронта, и по новейшему оружию и прочему оборудованию. 

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#украина
#россия
#вс рф
#польша
#спецоперация
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ВС РФ уничтожили авиацией и артиллерией два склада ВСУ, сообщили в Минобороны
Минобороны: ВС РФ уничтожили два склада ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
14 декабря 2023, 10:10

Фото: iStock/RamonCast

Два склада ВСУ в Херсонской и Запорожской областях российские военные уничтожили с помощью авиации, беспилотников, ракет и артиллерии. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что на территории российских регионов были уничтожены склады бригады морской пехоты и механизированной бригады украинской армии. Они располагались неподалёку от Дарьевки в Херсонской области и Вольянска в Запорожской. 

Также в ходе уничтожения целей были ликвидирована живая сила и украинская военная техника. 

Кроме того, в ведомстве добавили, что российские средства ПВО перехватили три снаряда HIMARS и 26 дронов. 

Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил, что спецоперация на Украине завершится летом следующего года. 

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#спецоперация
#вс рф
#всу
#запорожская область
#херсонская область
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Солдат ВСУ сдался в плен и воссоединился со служащим в ВС России братом
Боец ВСУ рассказал о сдаче в плен по совету служащего в ВС России брата
14 декабря 2023, 08:55

Фото: istock / Prostock-Studio

Пленный боец Вооруженных сил Украины Станислав Гринченко по совету брата, который участвует в СВО на стороне России, добровольно сдался в плен, воспользовавшись частотой 149.200 «Волга». Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ, пишет ТАСС.

«Брат посоветовался с командованием, которое сказало, что существует специальная радиочастота для сдачи в плен. Через рацию я вышел на частоту 149.200 «Волга», чтобы сдаться. Когда мы вышли на передний край, мы уже знали, где находятся ВС РФ и куда нам идти», — поделился Гринченко.
По словам солдата, такое решение к нему пришло еще в начале мобилизации на Украине. Он рассказал, что подразделение бойца пробыло на фронте всего два дня. Гринченко заявил, что хочет получить российское гражданство и сражаться вместе с братом в составе армии России. 

​Ранее В Минобороны назвали число сдавшихся в плен за неделю бойцов ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#вс рф
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Над Московской и Калужской областями перехватили и уничтожили девять беспилотников
Минобороны: 9 дронов перехватили и уничтожили в Московской и Калужской областях
14 декабря 2023, 07:23

Фото: istock / rancho_runner

Средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 9 беспилотных летательных аппарата ВСУ над территорией Московской и Калужской областей. Об этом информирует Минобороны РФ в телеграм-канале.

В оборонном ведомстве сочли действия украинской стороны как попытку совершения террористической атаки БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Подробностей о разрушениях и пострадавших не приводится.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

Ранее сообщалось, что Штурмовики ВДВ уничтожили подразделение ВСУ у Работино. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#минобороны рф
#бпла
#всу
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