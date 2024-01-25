Азербайджан рассматривает процедуру выхода из Совета Европы

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Баку планирует рассмотреть процедуру выхода из Совета Европы, как это сделала Россия, из-за решения ПАСЕ приостановить участие азербайджанской делегации в деятельности ассамблеи. Об этом сообщает портал АПА, ссылаясь на собственные источники.
«Азербайджан не намерен мириться с этим несправедливым и предвзятым отношением, и в настоящее время официальный Баку рассматривает процедуру выхода не только из ПАСЕ, но и из Совета Европы в целом», — говорится в публикации.
Также уточняется, что страна планирует прекратить свои обязательства в отношении Европейского суда по правам человека.
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Элина Позднякова