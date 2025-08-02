Бойцы ВДВ ведут тяжелейшие бои на Сумском направлении

02 августа 2025, 14:03

ТАСС: командующий ВДВ Теплинский заявил о тяжелейших боях на Сумском направлении

Фото: iStock/Aleksei Savin

Командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) России генерал-полковник Михаил Теплинский сообщил, что подразделения ВДВ ведут ожесточённые бои на Сумском направлении в зоне проведения СВО. Об этом пишет ТАСС.