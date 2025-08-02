Бойцы ВДВ ведут тяжелейшие бои на Сумском направлении
Командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) России генерал-полковник Михаил Теплинский сообщил, что подразделения ВДВ ведут ожесточённые бои на Сумском направлении в зоне проведения СВО. Об этом пишет ТАСС.
По его словам, бойцы, ранее участвовавшие в освобождении территории Курской области, теперь продолжают наступление в одном из самых напряжённых направлений.
Теплинский также отметил действия других подразделений: Новороссийская дивизия ВДВ наступает на Запорожском направлении, а Ивановская воздушно-десантная дивизия завершила операцию по освобождению Часова Яра в ДНР.
Как подчеркнул командующий, за 3,5 года проведения СВО десантникам было вручено около 100 тысяч государственных наград, а 99 военнослужащих ВДВ удостоены звания Героя России.
Напомним, что 2 августа в России традиционно отмечается День Воздушно-десантных войск.
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