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Бойцы ВДВ ведут тяжелейшие бои на Сумском направлении

ТАСС: командующий ВДВ Теплинский заявил о тяжелейших боях на Сумском направлении
Фото: iStock/Aleksei Savin

Командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) России генерал-полковник Михаил Теплинский сообщил, что подразделения ВДВ ведут ожесточённые бои на Сумском направлении в зоне проведения СВО. Об этом пишет ТАСС.



По его словам, бойцы, ранее участвовавшие в освобождении территории Курской области, теперь продолжают наступление в одном из самых напряжённых направлений.

Теплинский также отметил действия других подразделений: Новороссийская дивизия ВДВ наступает на Запорожском направлении, а Ивановская воздушно-десантная дивизия завершила операцию по освобождению Часова Яра в ДНР.

Как подчеркнул командующий, за 3,5 года проведения СВО десантникам было вручено около 100 тысяч государственных наград, а 99 военнослужащих ВДВ удостоены звания Героя России.

Напомним, что 2 августа в России традиционно отмечается День Воздушно-десантных войск.

Анастасия Чинкова

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