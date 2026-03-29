С президентом Говорухиным Россия была бы в надежных руках, заявил Путин

Путин: с президентом Говорухиным Россия была бы в надежных руках
Президент России Владимир Путин в поздравлении режиссеру Станиславу Говорухину с 80-летием в 2016 году заявил, что страна была бы в надежных руках, если бы на выборах 2000 года граждане проголосовали за него.
Архивные кадры с поздравлением опубликовал в своем телеграм-канале автор программы «Вести» Павел Зарубин. В ходе выступления Путин напомнил, что Говорухин был его соперником на президентских выборах 2000 года.
«Могу сказать, говорю совершенно серьезно, что если бы граждане России тогда сделали выбор в его пользу, наша страна оказалась бы в надежных руках», — сказал действующий лидер.
Он подчеркнул, что, хотя у режиссера не было опыта административной и государственной деятельности, он обладает главными качествами — порядочностью, ответственностью, сильным характером и любовью к Отечеству. Также глава государства признался, что для него стало приятной неожиданностью, когда в 2012 году Говорухин согласился возглавить его предвыборный штаб.