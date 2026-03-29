С президентом Говорухиным Россия была бы в надежных руках, заявил Путин

29 марта 2026, 16:31

Путин: с президентом Говорухиным Россия была бы в надежных руках

Владимир Путин и Станислав Говорухин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин в поздравлении режиссеру Станиславу Говорухину с 80-летием в 2016 году заявил, что страна была бы в надежных руках, если бы на выборах 2000 года граждане проголосовали за него.





Архивные кадры с поздравлением опубликовал в своем телеграм-канале автор программы «Вести» Павел Зарубин. В ходе выступления Путин напомнил, что Говорухин был его соперником на президентских выборах 2000 года.





«Могу сказать, говорю совершенно серьезно, что если бы граждане России тогда сделали выбор в его пользу, наша страна оказалась бы в надежных руках», — сказал действующий лидер.