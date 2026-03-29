Россия готова к проведению Олимпиады, заявил Путин
Владимир Путин, выступая с поздравлением в адрес Олимпийского комитета России по случаю его 115-летия, заявил о готовности страны вновь принять Олимпийские игры. Об этом пишет РИА Новости.
Президент подчеркнул, что Россия открыта для проведения как летних, так и зимних соревнований и намеревается способствовать сохранению подлинных идеалов олимпизма. Глава государства напомнил, что РФ стояла у истоков создания Международного олимпийского комитета и успешно провела Игры в 1980 году в Москве и в 2014 году в Сочи. Оба события, по его словам, организовали на высочайшем уровне, что получило признание МОК.
Путин также отметил вклад Олимпийского комитета России в развитие спорта высших достижений. В частности, в подготовку атлетов, популяризацию здорового образа жизни и укрепление международных гуманитарных связей.
Ранее политик поздравил с победой в слаломе на Паралимпийских играх горнолыжника Алексея Бугаева.
