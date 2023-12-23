Песков рассказал, кого Путин поздравит с Новым годом

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, кого будет поздравлять с Новым годом Владимир Путин.
Ранее журналист Павел Зарубин в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» показал, какую новогоднюю ёлку установили в кабинете главы государства. Он пояснил, что каждый год новогоднее дерево украшают по-разному. Чтобы увидеть, как оформили ель президента в этом году, читайте материал «Радио 1».
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Анастасия Чинкова