Путин поздравил мусульман с Ураза-байрамом и отметил их вклад в развитие страны

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент РФ Владимир Путин поздравил всех российских мусульман с праздником Ураза-байрам. Он знаменует собой окончание священного для всех, кто исповедует ислам, месяца Рамадан.
Соответствующая поздравительная телеграмма главы государства опубликована на сайте Центрального духовного управления мусульман. В поздравлении президент отметил созидательный вклад живущих в России мусульман в развитие страны. Путин также указал, что Ураза-байрам, знаменующий окончание месяца Рамадан, знаменует собой стремление людей к милосердию и состраданию.
Российский лидер также отметил важность бережного отношения российских мусульман г богатейшему историческому, культурному и духовному наследию предков. Они чтут традиции и заветы своих отцов и дедов и приобщают к ним молодое поколение, подчеркнул Владимир Путин.
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«Самого искреннего уважения заслуживает огромный созидательный вклад мусульманских организаций в развитие общественной, культурной жизни страны, в реализацию востребованных благотворительных, образовательных, просветительских, патриотических проектов и инициатив», — указано в тексте телеграммы.
Российский лидер также отметил важность бережного отношения российских мусульман г богатейшему историческому, культурному и духовному наследию предков. Они чтут традиции и заветы своих отцов и дедов и приобщают к ним молодое поколение, подчеркнул Владимир Путин.
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Александр Бойцов