День ФСБ: история, дата и традиции праздника

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20 декабря в России ежегодно отмечается День сотрудников ФСБ. Редакция «Радио 1» расскажет, когда появился праздник, историю возникновения службы и о том, какие задачи стоят перед защитниками национальной безопасности страны.
День ФСБ России: история праздника
20 декабря 1917 года был издан декрет о Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК). Именно эта организация стала прообразом современной федеральной службы безопасности. Праздник не был официальным и носил название – День чекиста.
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С 3 апреля 1995 года торжество получило официальный статус и стало носить название – День ФСБ России. Соответствующий указ подписал президент страны Борис Ельцин.
День ФСБ: история службы
В 1992 году орган госбезопасности стал называться Государственным политическим управлением, а в 1934 году возник знаменитый НКВД — Наркомат внутренних дел.Следующее изменение произошло в 1943 году, НКВД стал министерством МГБ. В 1954 году стал существовать объединенный комитет государственной безопасности – КГБ.
В 1991 году КГБ не стало, а ФСБ, которая стала его аналогом, начала существовать с 1993 года.
День ФСБ: традиции праздника
20 декабря все защитники национальной безопасности принимают поздравления с профессиональным праздником. В честь сотрудников ведомства проводятся концерты, торжественные собрания. Лучшим представителям профессии вручаются награды, медали, благодарственные письма, присваиваются специальные звания.
Традиционно в День ФСБ России проводится торжественный вечер в Кремле. Сотрудников спецслужб поздравляют культурные деятели, творческие коллективы, представители власти. Также на праздничной церемонии присутствует президент России.
В день торжества принято чтить погибших за Родину бойцов и поздравлять ветеранов ФСБ.
Концерты, посвященные работникам ФСБ проходят не только в российской столице, но и регионах.
День сотрудника ФСБ: как поздравлять, что подарить
Отмечают профессиональный праздник сотрудники ФСБ в кругу своих сослуживцев, близких и коллег. 20 декабря проводятся корпоративы, на которых звучат патриотические песни, обмываются присвоенные звания, озвучиваются теплые пожелания. Поздравить сотрудника ФСБ можно кожаным портфелем, портупеей, обложкой на удостоверение, именной фляжкой, ручкой с гравировкой, часами, ежедневником в переплете и т.д.
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Какие функции выполняют сотрудники ФСБ
Ведомство состоит из нескольких подразделений, служб и управлений. Сотрудники ФСБ занимаются охраной государственной границы, ведут расследования, следят за информационной безопасностью, проводят предварительное дознание. Кроме того, сотрудники ведомства пресекают террористические акты, выявляют преступления против высокопоставленных лиц государства на стадии подготовки, занимаются разведкой, борьбой с контрабандой и т.д.
Структура ФСБ является военизированной и деятельность многих подразделений ведомства остается засекреченной.
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