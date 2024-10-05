Путин поздравил Рахмона с днём рождения и обсудил вопросы сотрудничества

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Президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор со своим таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном. Он поздравил главу Таджикистана с днём рождения, а также обсудил с ним некоторые насущные вопросы двусторонних отношений.
По сообщению пресс-службы президента Таджикистана, российский лидер выразил Рахмону свои самые добрые пожелания. В ходе разговора главы государств коснулись вопросов нынешнего состояния и перспектив развития отношений двух стран. Они выразили общее мнение, что эти отношения базируются и развиваются на принципах взаимовыгодного партнёрства и сотрудничества в самых разных областях.
Президент Таджикистана поблагодарил Владимира Путина за тёплые слова и пожелания и подчеркнул, что относит их ко всем гражданам своей страны. Он также выразил уверенность, что стороны продолжат сотрудничество во имя блага двух дружественных народов.
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Александр Бойцов