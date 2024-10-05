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Путин поздравил Рахмона с днём рождения и обсудил вопросы сотрудничества

05 октября 2024, 13:31
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор со своим таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном. Он поздравил главу Таджикистана с днём рождения, а также обсудил с ним некоторые насущные вопросы двусторонних отношений.


По сообщению пресс-службы президента Таджикистана, российский лидер выразил Рахмону свои самые добрые пожелания. В ходе разговора главы государств коснулись вопросов нынешнего состояния и перспектив развития отношений двух стран. Они выразили общее мнение, что эти отношения базируются и развиваются на принципах взаимовыгодного партнёрства и сотрудничества в самых разных областях.

Президент Таджикистана поблагодарил Владимира Путина за тёплые слова и пожелания и подчеркнул, что относит их ко всем гражданам своей страны. Он также выразил уверенность, что стороны продолжат сотрудничество во имя блага двух дружественных народов.

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#таджикистан
ФБР предупредило о возможных актах насилия в США 7 октября
ФБР предупредило об угрозе в годовщину атаки ХАМАС на Израиль 7 октября
05 октября 2024, 12:18

Фото: istockphoto/rarrarorro

ФБР и министерство внутренней безопасности США предупредили о возможных актах насилия в штатах в день годовщины первого нападения палестинского ХАМАС на Израиль, 7 октября. Заявление спецслужб транслировали на телеканале CNN.
«Возможной угрозе также способствуют постоянные призывы иностранных террористических организаций к своим приспешникам с целью спровоцировать насилие на Западе», — говорится в обращении.

ФБР и Министерство заявляют, что дата 7 октября может стать побудительным фактором для экстремистов и террористов.

Ранее Израиль призвал пригородов Бейрута срочно эвакуироваться. Пор данным ЦАХАЛ рядом с районами Бурдж аль-Бараджне есть объекты движения Хезбола, потому мирному населению стоит покинуть территорию.

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#экстремизм
#насилие
#израиль
#хамас
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Военный эксперт Боснич рассказал о сценарии военного конфликта России и НАТО
05 октября 2024, 12:01

Фото: istockphoto/Arseniy45

Военный эксперт Драго Боснич рассказал о сценарии потенциального вооружённого конфликта между Россией и НАТО. По его мнению, США не переживут такое военное столкновение.
В своей публикации в издании InfoBRICS эксперт даёт характеристику так называемому «плану победы» главы киевского режима Владимира Зеленского. По сути, этот план сводится к перечню завышенных пожеланий, основная цель которых состоит в эскалации отношений между Россией и НАТО. Иными словами, Киев рассчитывает на то, что Запад вступит в войну с Россией, и это поможет Украине избежать поражения.

По словам военного эксперта, очень многие в Вашингтоне отнюдь не в восторге от «плана победы» Зеленского, так как осознают, что вступление в открытый конфликт с такой мощной ядерной державой, как Россия, означало бы конец для самой Америки. К тому же, в Пентагоне отдают себе отчёт в превосходстве Москвы в военном плане как в качественном, так и в количественном смысле, подчеркнул Боснич.

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#киев
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В МИД раскрыли действия России в случае возобновления ядерных испытаний США
Замглавы МИД Рябков: РФ зеркально ответит на ядерные испытания США
05 октября 2024, 11:19

Фото: iStock/Aleksey Konovalov

Россия зеркально ответит на процессы по возобновлению ядерных испытаний со стороны США. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.
Если Штаты примут решение возобновить проведение испытаний ядерного оружия, за Россией «не заржавеет», сообщил он в эфире телеканала RT.

Накануне Рябков также заявил, что вероятность начала прямого военного конфликта между Россией и США полностью зависит от действий Вашингтона. При этом он добавил, что Москва полностью готова к такому развитию событий, но всё же призывает американских политиков не провоцировать эскалацию.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что внесение изменений в ядерную доктрину РФ является зеркальным ответом на действия Запада.

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#россия
#сша
#ядерное оружие
#испытания
#политика
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Командующий армией Уганды пригрозил послу США выдворением из страны
05 октября 2024, 10:44

Фото: iStock/PromesaArtStudio

Командующий силами обороны Уганды генерал Мухузи Кайнеругаба пригрозил послу США Уильяму Поппу высылкой из страны, если тот к понедельнику не извинится за своё «недипломатическое поведение» в отношении руководства страны. Об этом угандский генерал написал в соцсети Х.
Он подчеркнул, что американскому послу следует извиниться перед президентом Уганды Йовери Мусевени до понедельника, иначе руководство потребует, чтобы он покинул страну.

До этого Кайнеругаба опубликовал пост, в котором объяснил, что конфронтация с послом вызвана его неуважительным отношением к президенту Уганды и подрывом Конституции государства.

Местное издание Nile Post, в свою очередь, написало об отсутствии пояснений по данному вопросу. Однако выдвинуло предположение, что конфликт мог вспыхнуть из-за иностранного вмешательства в дела Уганды. Также генерал сделал это заявление на фоне продолжающихся санкций США в отношении должностных лиц страны за нарушения прав человека.

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#сша
#посол
#африка
#политика
#сотрудничество
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NYT: Под влиянием Путина у Трампа сформировалось негативное мнение об Украине
05 октября 2024, 10:06

Фото: сайт Белого дома

Президент России Владимир Путин привил бывшему американскому президенту Дональду Трампу негативное отношение к Украине. Нелицеприятное мнение об этой стране сложилось у Трампа под влиянием российского лидера.
Такое мнение высказывают обозреватели издания The New York Times. В публикации указывается, что это произошло во время встречи Путина и Трампа в немецком Гамбурге в 2017 году. Тогда бывший в то время госсекретарём США Рекс Тиллерсон вышел из зала и передал встревоженным советникам президента свои записки.

Тиллерсон тогда заявил, что им всем придётся потрудиться, чтобы изменить мнение Трампа относительно Украины. По словам экс-госсекретаря, ему пришлось наблюдать, как российский президент «проводит мастер-класс» по формированию мышления своего американского коллеги.

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#сша
#президент
#мнение
#владимир путин
#дональд трамп
#украина
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Путин сообщил президенту Таджикистана Рахмону о предстоящей встрече в Москве
05 октября 2024, 08:57

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин поздравил своего коллегу из Таджикистана Эмомали Рахмона с днём рождения. В поздравительной телеграмме российский лидер также написал о предстоящей «в ближайшие дни» встрече в Москве.
Текст телеграммы опубликован на сайте главы таджикского государства. Путин отметил, что в России высоко ценят усилия Рахмона, направленные на дальнейшее укрепление отношений стратегического партнёрства и союзничества между двумя государствами, а также на развитие взаимовыгодных связей в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), СНГ и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Накануне, 4 октября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на следующей неделе в Москве пройдёт заседание Совета глав государств-участников СНГ. Вечером 7 октября лидеры стран Содружества прибудут в российскую столицу. Владимир Путин примет участие в мероприятии, добавил Песков.

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#владимир путин
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#развитие
#рф
#шос
#таджикистан
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Названа причина включения комика Данилы Поперечного* в реестр иноагентов
Минюст: Комик Поперечный* признан иноагентом из-за получения денег из-за рубежа
05 октября 2024, 07:57

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Комик Данила Поперечный внесён министерством юстиции РФ в реестр иноагентов из-за того, что получал деньги от американской компании Fullscreen и ирландской Google Ireland Limited. Всего ему было переведено из-за рубежа более 60 тысяч долларов.
Об этом сообщили представители Минюста на заседании Замоскворецкого районного суда города Москвы, который рассматривал иск артиста об исключении его из перечня иноагентов. Слова представителя ведомства передаёт корреспондент РИА Новости, присутствовавший в зале суда. Учитывая сведения о финансировании из-за рубежа, полученные от Минюста, инстанция отказала комику в удовлетворении иска.

Министерство юстиции включило Поперечного* в реестр иностранных агентов в июне 2024 года. Согласно обоснованию ведомства, комик выступал против боевых действий на Украине, участвовал в качестве респондента на площадках-иноагентах, а также распространял сведения, «направленные на формирование негативного образа» России и российской армии.

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#суд
#иноагенты
#минюст рф
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Путин порассуждал о профессиональном росте российских учителей
Путин: необходимо создание условий для профессионального роста педагогов
05 октября 2024, 04:17

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поздравил педагогов с их профессиональным праздником – Днем учителя. Видеообращение президента было опубликовано на сайте Кремля.
Глава государства заявил, что в стране должны быть созданы условия для профессионального роста учителей, для максимально широкого применения передового опыта и методик. Он также отметил, что все большую роль играют конкурсы на лучшее преподавание.

Президент Путин также отметил, что профессия учителя требует особого уважения. По его словам, их труд имеет «глубочайший созидательный смысл», они приносят пользу людям и стране, помогая найти свое призвание и путь.

Путин, который накануне встретился с победителями конкурса «Учитель года», объявил о новом государственном проекте «Молодежь и дети». Говоря о современном образовании, президент Путин отметил, что оно должно отвечать требованиям XXI века, а для этого в стране должна быть создана современная инфраструктура. Президент также призвал к созданию современных образовательных программ.

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#владимир путин
#учитель
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#педагоги
#образование
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В России назвали правительство Афганистана неинклюзивным
Кабулов: в Афганистане отсутствует инклюзивное правительство
05 октября 2024, 03:12

Фото: iStock/Belyay

Движению «Талибану»* необходимо сформировать инклюзивное правительство в Афганистане, заявил специальный представитель президента России по делам Афганистана Замир Кабулов, передают «Известия».
«Пока нет, это впереди», – цитирует дипломата издание.

Кабулов подчеркнул, что Москва неоднократно указывала талибам на необходимость выполнения этих условий, чтобы их организацию признали легитимной силой в Афганистане.

Осенью 2021 года талибы пообещали сделать афганское правительство более инклюзивным за счет включения в состав представителей многих национальностей, включая пуштунов, узбеков и таджиков.

Ранее Замир Кабулов заявил, что вопрос о правах женщин – это внутренняя проблема Афганистана, поэтому он не стоит на повестке дня российско-афганских отношений.

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#правительство
#москва
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