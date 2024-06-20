Президент Таджикистана Рахмон подписал закон о запрете ношения хиджаба

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Президент Таджикистан Эмомали Рахмон подписал закон о запрете ношения хиджаба. Об этом информирует РИА Новости.
Сообщается, что после принятия сенатом страны поправок к закону «О торжествах и церемониях», запрещающий ношение «чуждой» для культуры Таджикистана одежды, Рахмон его подписал.
Помимо этого, законом предусмотрен запрет на «идгардак». Проект был внесен президентом в парламент. Его приняли депутаты нижней палаты, а сенаторы утвердили. За несоблюдение предусмотрен штраф.
Ранее глава СПЧ при президенте Валерий Фадеев предложил в РФ ввести запрет на ношение никаба — традиционного женского головного убора мусульман. По его словам, уже даже в некоторых странах Центральной Азии никабы запрещены.
Польские военные заявили о российском воздушном шаре над страной. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Помимо этого, законом предусмотрен запрет на «идгардак». Проект был внесен президентом в парламент. Его приняли депутаты нижней палаты, а сенаторы утвердили. За несоблюдение предусмотрен штраф.
Ранее глава СПЧ при президенте Валерий Фадеев предложил в РФ ввести запрет на ношение никаба — традиционного женского головного убора мусульман. По его словам, уже даже в некоторых странах Центральной Азии никабы запрещены.
Польские военные заявили о российском воздушном шаре над страной. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова