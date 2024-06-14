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Россия отодвигает фронтовую линию на харьковском направлении для снижения террористических ударов по Белгороду, объяснил глава государства Владимир Путин в рамках встречи с участниками программы «Время героев».
Сейчас российские военнослужащие, по словам российского лидера, достойно справляются с задачами под Харьковом. Однако, если боевики ВСУ продолжат обстрелы российских населенных пунктов, то Москва подумает про необходимые действия для их безопасности.
Россия продолжает спецоперацию в Донбассе, чтобы защитить мирных граждан от геноцида со стороны киевской власти. Глава киевского режима Владимир Зеленский не соглашается на урегулирование конфликта дипломатическим путем. Вместо этого он гастролирует по недружественным к РФ странам, выпрашивая все новые порции финансовой и военной помощи.
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