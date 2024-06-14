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Путин объяснил, зачем Россия отодвигает линию фронта на харьковском направлении

Путин: РФ отодвигает линию фронта под Харьковом для снижения атак по Белгороду
14 июня 2024, 20:30
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Россия отодвигает фронтовую линию на харьковском направлении для снижения террористических ударов по Белгороду, объяснил глава государства Владимир Путин в рамках встречи с участниками программы «Время героев».


Сейчас российские военнослужащие, по словам российского лидера, достойно справляются с задачами под Харьковом. Однако, если боевики ВСУ продолжат обстрелы российских населенных пунктов, то Москва подумает про необходимые действия для их безопасности.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе, чтобы защитить мирных граждан от геноцида со стороны киевской власти. Глава киевского режима Владимир Зеленский не соглашается на урегулирование конфликта дипломатическим путем. Вместо этого он гастролирует по недружественным к РФ странам, выпрашивая все новые порции финансовой и военной помощи.

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#харьковская область
Путин: в зоне СВО находится около 700 тысяч российских военных
14 июня 2024, 20:56

Фото: сайт Кремля

Семьсот тысяч российских военных находится в зоне спецоперации на Украине. Об этом на встрече с участниками кадровой программы «Время героев» заявил президент Владимир Путин.
«У нас в зоне специальной военной операции почти 700 тысяч человек [находятся]», – сказал российский лидер.

Ранее Путин объяснил, что Россия отодвигает фронт в Харьковской области для снижения атак со стороны украинских неонацистов по Белгороду. Глава государства отметил успехи ВС РФ под Харьковом.

Спецоперация в Донбассе проводится с конца февраля 2022 года. Главы Донецкой и Луганской народных республик обратились к Москве за помощью в противостоянии агрессии со стороны украинских военных по отношению к гражданскому населению.

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#россия
#украина
#спецоперация
#владимир путин
#война
#новости
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Десять человек числятся в официальном списке пропавших без вести в Шебекино
14 июня 2024, 19:31

Фото: istockphoto/Detailfoto

В городе Шебекино Белгородской области в результате обстрела ВСУ обрушился целый подъезд многоэтажного дома. Десять человек входят в официальных списках пропавших без вести.
В настоящее время известно о двух погибших, тела которых спасатели извлекли из-под обломков частично обрушившегося дома, сообщает телеграм-канал Mash. Прямо сейчас в разборе завалов задействованы 230 человек и 47 единиц специальной техники. Недавно ещё четверых жильцов спасли с пятого этажа повреждённого дома с помощью автолестницы. Известно как минимум о пяти пострадавших.

ПО предварительным данным, ВСУ нанесли удар по жилому дому ракетой «Точка У». Первые три этажа в подъезде рухнули, четвёртый и пятый повисли на железобетонной конструкции. Правоохранители оцепили территорию в радиусе километра. Жильцы соседних подъездов эвакуированы в соседнюю школу. Спасатели и волонтёры Народного фронта продолжают разбор завалов, время от времени устраивая «минуту тишины», чтобы услышать призывы о помощи людей, погребённых заживо под обломками.

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#спасатели
#человек
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#удар
#тела
#белгородская область
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В Сумах на Украине произошла диверсия на железной дороге
«СТРАНА.ua»: диверсия на железной дороге произошла в Сумах на Украине
14 июня 2024, 19:29

Фото: iStock/Kyryl Gorlov

Диверсия на железной дороге произошла в Сумах на Украине.
Об этом пишет издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на источники.

По данным Telegram-канала, очередной поджог релейного шкафа на железной дороге произошёл в городе Сумы.

Все случилось между станциями Сумы — Торопиловка обнаружили сгоревший релейный шкаф.

Незадолго до этого директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что противник наращивает усилия по совершению терактов и диверсий в РФ при поддержке НАТО.

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* Организация признана террористической и запрещена в РФ
#россия
#украина
#спецоперация
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Опубликованы кадры захвата ДРГ ВСУ бойцами ВС РФ на Запорожском направлении
RT опубликовала кадры захвата ДРГ ВСУ бойцами ВС РФ на Запорожском направлении
14 июня 2024, 18:43

Фото:istockphoto/Aleksandr Golubev

Российские военнослужащие четвертой военной базы ВС РФ помешали украинским диверсантам перейти фронтовую линию на Запорожском направлении. Боевиков ВСУ засекли при помощи FPV-дронов, а те, чтобы выжить, сдались. Видео опубликовал Telegram-канал RT. В результате операции участники диверсионной группы отправлены в центр временного содержания для военнопленных.
Ранее в российском минобороны докладывали о нанесении ударов ВС РФ по украинским хранилищам с крылатыми ракетами Storm Shadow. Уточнялось, что за неделю армия России ударила 19 раз из высокоточных вооружений.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе. Москва предлагает мирные инициативы по решению украинского кризиса, однако в Киеве запрещают и отвергают переговоры с российской стороной.

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#россия
#украина
#война
#спецоперация
#видео
#новости
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В РФ опубликовали список 400 желающих вернуться на Украину военных
Москалькова обнародовала список 400 военных, желающих вернуться на Украину
14 июня 2024, 18:29

Фото: сайт Кремля

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова показала список из 400 украинских военнослужащих, которые хотят вернуться на родину.
Она опубликовала список в своем Telegram-канале. По ее словам, эти военнослужащие согласились на обменный процесс.

Москалькова обратилась к омбудсмену Верховной Рады Украины Лубинцу с просьбой оказать содействие в российско-украинском обмене.

Российский омбудсмен надеется, что гуманитарный диалог с Украиной продолжится и российские военнослужащие смогут вернуться домой.

Ранее сообщалось, что представители МККК за прошлый год нашли 46 российских бойцов, которые находились в плену на Украине.

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#россия
#украина
#спецоперация
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В частном секторе Мариуполя обнаружили оставленные боевиками Азова* боеприпасы
14 июня 2024, 17:56

Фото: istockphoto/Vladimir Zapletin

Бойцы Росгвардии совершали дежурный обход частного сектора Левобережного района Мариуполя. На территории одного из домовладений они нашли оставленный боевиками националистического батальона Азов* схрон с боеприпасами.
Как рассказал РИА Новости участвовавший в поисковых мероприятиях военнослужащий Росгвардии с позывным Барс, в этих районах националисты готовили на территории частного сектора оборонительный рубеж, активно используя гражданскую инфраструктуру. Поэтом здесь довольно часто можно обнаружить спрятанные боеприпасы, в том числе и повреждённые.

Сапёры постоянно проверяют в Мариуполе здания, строения и объекты промышленной застройки. Из-за того, что в этом районе велись активные боевые действия и там могут находиться взрывоопасные предметы, присутствие гражданских лиц в этом секторе пока находится под запретом.

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* Организация признана террористической и запрещена в РФ
#боеприпасы
#росгвардия
#инфраструктура
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Зеленский отреагировал на мирные предложения Путина по Украине
Зеленский назвал мирные предложения Путина по Украине «ультиматумом»
14 июня 2024, 17:10

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на мирные предложения президента России Владимира Путина.
Как пишет Reuters, в кулуарах саммита G7 Зеленский назвал их «ультиматумом». По его словам, предложения ничем не отличаются от прошлых посланий.

Зеленский уверен, что Россия не прекратит наступление, даже если Украина выполнит все требования.

Как ранее заявил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов, Россия при отказе Киева от условий Путина в любом случае освободит территорию новых субъектов, а характер боев не изменится. РФ продолжит идти вперед.

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#россия
#украина
#переговоры
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РФ в любом случае освободит территорию новых регионов, заявили в Госдуме
Картаполов: характер боев не изменится в случае отказа Украины от идей Путина
14 июня 2024, 17:06

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Характер боевых действий не изменится при отказе Киева от условий, предложенных президентом РФ Владимиром Путиным.
Россия продолжит идти вперед и в результате все равно освободит территорию новых регионов, сказал РИА Новости глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

По его словам, у Украины есть выбор — либо согласиться с условиями России, вывести войска из указанных субъектов, и дальше начинается налаживание мирной жизни, либо РФ освободит их в принудительном порядке.

Ранее в ходе встречи с руководством МИД РФ Путин сообщил, что для начала переговоров Киев должен вывести свои войска со всей территории новых регионов РФ — ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей.

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#россия
#украина
#госдума
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Из-под развалин подъезда дома в Шебекино слышны крики детей
Гладков опубликовал фото рухнувшего подъезда дома в Шебекино
14 июня 2024, 16:53

Фото: istockphoto/hxdbzxy

В городе Шебекино Белгородской области в результате обстрела ВСУ обрушился целый подъезд многоквартирного дома. Фотографию полуразрушенного здания опубликовал в своём телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
На кадрах видны упавшие деревья перед домом. За ними располагается разрушенный подъезд, над которым ещё держится крыша. Сотрудники МЧС и добровольцы из числа местных жителей разбирают завалы, чтобы помочь тем, кого завалило обломками и арматурой. Под развалинами обнаружены тела двоих погибших. Ещё двоих жильцов дома эвакуировали с помощью автолестницы через соседние квартиры.

На данный момент известно о двоих погибших и пятерых пострадавших. Спасатели извлекли из-под обломков троих детей. Очевидцы сообщают, что под развалинами слышны детские крики. Разбор завалов продолжается, но существует возможность обрушения крыши над подъездом, которая пока ещё чудом держится.






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#спасатели
#подъезд
#мчс
#квартиры
#сотрудники
#добровольцы
#крыша
#тела
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