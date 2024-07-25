Путин поздравил российских следователей с профессиональным праздником

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов органов следствия России с профессиональным праздником.
День сотрудника органов следствия ежегодно отмечается 25 июля. Он был учреждён постановлением правительства от 27 августа 2013 года.
Глава государства поблагодарил специалистов за верность долгу, результативную честную работу, твёрдость и принципиальность.
Путин выразил уверенность в том, что сотрудники следственных органов будут всегда добиваться достойных результатов и проявлять лучшие качества, профессионализм и преданность своей стране и народу в ходе несения службы.
Напоследок президент пожелал работникам сферы успехов, а их близким и родственникам всего самого доброго.
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Глава государства поблагодарил специалистов за верность долгу, результативную честную работу, твёрдость и принципиальность.
Путин выразил уверенность в том, что сотрудники следственных органов будут всегда добиваться достойных результатов и проявлять лучшие качества, профессионализм и преданность своей стране и народу в ходе несения службы.
Напоследок президент пожелал работникам сферы успехов, а их близким и родственникам всего самого доброго.
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Анастасия Чинкова