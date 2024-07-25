Путин: следователи в ходе СВО находят улики преступлений неонацистов

Фото: сайт Кремля
Сотрудники Следственного комитета России в ходе СВО эффективно действуют на освобождённых территориях, собирая неопровержимые улики преступлений неонацистов и их пособников, террористов и экстремистов. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в своём видеообращении в честь Дня сотрудника органов следствия.
Глава государства подчеркнул, что следователи выполняют свою важную работу, ежедневно рискуя своими жизнями.
День сотрудника российских органов следствия отмечается ежегодно 25 июля. Он был учреждён постановлением правительства от 27 августа 2013 года.
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Анастасия Чинкова