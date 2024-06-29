Путин поздравил россиян с Днем кораблестроения

Фото: Сайт Кремля
Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов судостроительной отрасли с Днем кораблестроения, информирует сайт Кремля.
Российский лидер охарактеризовал эту отрасль как одну из приоритетных в отечественной промышленности и экономики. По его словам, в данный момент активно строятся пассажирские, грузовые, научно-исследовательские и рыбопромысловые суда, а также производится уникальное морское оборудование для освоения морских пространств и глубин океана.
Кроме того, Путин подчеркнул, что российские атомные ледоколы играют важную роль в экономическом развитии Северного полярного круга и помогают развитию Северного морского пути.
Ранее Владимир Путин заявил на конференции по судостроению, что флот страны получит 40 новых кораблей.
Читайте также:
Путин призвал развивать кадровые программы для подготовки управленцев
Путин подписал указ о ежемесячной компенсации для контрактников
Песков заявил, что Путин не ставил будильник ради дебатов в США
Кроме того, Путин подчеркнул, что российские атомные ледоколы играют важную роль в экономическом развитии Северного полярного круга и помогают развитию Северного морского пути.
Ранее Владимир Путин заявил на конференции по судостроению, что флот страны получит 40 новых кораблей.
Читайте также:
Путин призвал развивать кадровые программы для подготовки управленцев
Путин подписал указ о ежемесячной компенсации для контрактников
Песков заявил, что Путин не ставил будильник ради дебатов в США
Александр Климов