Путин: скорость технологических перемен набирает обороты во всем мире

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент Россия Владимир Путин объявил, что во всём мире скорость технологических перемен активно набирает обороты, и РФ должна быть в авангарде данных перемен, ей стоит предлагать нестандартные решения, сообщила «Комсомольская правда».
«Скорость этих перемен высока. Нам, прежде всего говорю о России, нужно предлагать новаторские решения. Отмечу, что только за прошлый год технологии искусственного интеллекта преобразили отрасли целых отраслей», — обратил внимание Владимир Путин на Международной конференции AI Journey.
Позднее президент Российской Федерации отметил, что Москва и Санкт-Петербург занимают лидирующие позиции по стране в вопросе внедрения искусственного интеллекта во все области. Владимир Путин подчеркнул, что искусственный интеллект применяется во всех областях, в том числе в жилищно-коммунальном хозяйстве.
«Причем их [удалось] реализовать в самых простых, на первый взгляд, таких нужных, успешных проектах, продуктах, сервисах, чтобы Россия была в авангарде масштабных, идущих во всем мире перемен», – добавил российский лидер.
Читайте также:
Путин вступился за семью участника СВО, которую пытаются выселить из квартиры
Путин провел телефонный разговор с премьером Венгрии Орбаном по его инициативе
Путин разберётся в истории с выселением семьи участника СВО в Бурятии
Ольга Енгалычева