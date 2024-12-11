«Офицеры России» поддержали Путина в решимости выполнить все цели и задачи СВО

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«Офицеры России» поддержали президента РФ Владимира Путина в его решимости довести начатое до конца и выполнить все цели и задачи СВО. Об этом заявил председатель организации, Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.
Как сообщает Общественная Служба Новостей, организация выступила с поддержкой российского лидера на торжественной церемонии вручения медалей «За офицерскую честь» военнослужащим и сотрудникам силовых ведомств. Награды получили порядка 200 военных, силовиков и ветеранов.
Ранее Владимир Путин пообещал помочь участнику СВО, который ранее отработал 20 лет в МЧС, а теперь пытается отстоять полученную от министерства служебную квартиру. Глава государства заверил, что обязательно разберется в данной ситуации и сделает все, чтобы не допускать подобных случаев.
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«Все мы сегодня хотим выразить однозначную и единогласную поддержку нашему Президенту и Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину в его решимости довести начатое до конца, полностью достичь всех целей и задач специальной военной операции», — подчеркнул Липовой.
Ранее Владимир Путин пообещал помочь участнику СВО, который ранее отработал 20 лет в МЧС, а теперь пытается отстоять полученную от министерства служебную квартиру. Глава государства заверил, что обязательно разберется в данной ситуации и сделает все, чтобы не допускать подобных случаев.
«Мне кажется, что мы cтолько со всех сторон предусмотрели всяких инструментов поддержки и ребят, которые жизнью рискуют ради Родины, и членов их семей. Удивительно, что у некоторых нет понимания важности этой работы», —отметил российский президент.Читайте также:
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Данил Пономарев