Путин поздравил сотрудников ракетно-космической отрасли с Днем космонавтики

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
С Днем космонавтики поздравил сотрудников ракетно-космической отрасли глава государства Владимир Путин. Поздравление опубликовал Кремль.
«Поздравляю вас с Днем космонавтики — с праздником, объединяющим все поколения граждан страны. И конечно, самые теплые слова — первопроходцам, ветеранам ракетно-космической отрасли, которые своим самоотверженным трудом заложили традиции честного служения избранному делу, Родине, народу», — сказано в поздравительном письме.
Президент подчеркнул, что первый космический полет Юрия Гагарина — яркое эпохальное событие XX века, великий триумф человечества и навсегда останется таковым. Владимир Путин добавил, что использование космических систем и освоение Вселенной — сфера глобальной и высочайшей конкуренции.
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