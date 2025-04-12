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Путин поздравил сотрудников ракетно-космической отрасли с Днем космонавтики

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

С Днем космонавтики поздравил сотрудников ракетно-космической отрасли глава государства Владимир Путин. Поздравление опубликовал Кремль.
«Поздравляю вас с Днем космонавтики — с праздником, объединяющим все поколения граждан страны. И конечно, самые теплые слова — первопроходцам, ветеранам ракетно-космической отрасли, которые своим самоотверженным трудом заложили традиции честного служения избранному делу, Родине, народу», — сказано в поздравительном письме.

Президент подчеркнул, что первый космический полет Юрия Гагарина — яркое эпохальное событие XX века, великий триумф человечества и навсегда останется таковым. Владимир Путин добавил, что использование космических систем и освоение Вселенной — сфера глобальной и высочайшей конкуренции.

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В Эквадоре высказались об отказах въезда россиян в страну
МИД Эквадора: въезд граждан России в страну идет в нормальном режиме
12 апреля 2025, 06:42

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

МИД Эквадора опроверг сообщения о системных проблемах с въездом российских граждан, заявив, что пересечение границы осуществляется в штатном режиме. В официальном сообщении на платформе X ведомство подчеркнуло, что решения о допуске принимаются на основе миграционного законодательства страны, без дискриминации.
«Что касается миграционного контроля, то МИД Эквадора сообщает, что въезд россиян на территорию страны осуществляется в нормальном режиме. Процесс допуска или отказа в допуске реализуется в соответствии с действующим миграционным законодательством Эквадора, вне зависимости от национальности», — передается в публикации.
Ранее РИА Новости со ссылкой на источники сообщало о случаях отказа во въезде россиянам или направлении их на дополнительные собеседования без внятных объяснений. Посол России в Эквадоре Владимир Спринчан подтвердил, что дипмиссия потребовала от местных властей отменить необоснованные ограничения.

Министр иностранных дел Эквадора Габриэла Соммерфельд пообещала оперативно разобраться в инцидентах, подтверждая приверженность двусторонним договорённостям и дружественным отношениям с Москвой.

Ранее стало известно, что московский суд взыскал с актрисы Ренаты Литвиновой задолженность по коммунальным платежам по иску газовой компании.

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Четырёхчасовая встреча Путина и Уиткоффа завершилась в Санкт-Петербурге
Встреча Путина и Уиткоффа завершилась в Петербурге, она длилась 4,5 часа
11 апреля 2025, 22:59

Владимир Путин и Стивен Уиткофф (фото: kremlin.ru)

Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником главы США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом завершилась в Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что она длилась 4,5 часа.

Главной темой переговоров стало урегулирование конфликта на Украине.

Напомним, что Уиткофф прибыл в Россию 11 апреля для встречи с главой государства. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отметила, что эти переговоры стали очередным шагом на пути к мирному урегулированию конфликта на Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков комментировал встречу по ходу её продолжения. Он отмечал, что она проходит в деловом духе и будет длиться долго, как и все предыдущие подобные переговоры.

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#санкт-петербург
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«У меня все в порядке с самооценкой»: Ковальчук защищает Чумакова после его оскорбительных высказываний
11 апреля 2025, 19:38

Фото: istockphoto/sb2010

Россия постоянно демонстрирует готовность к завершению конфликта на Украине дипломатическим путём. Об этом заявил депутат Государственной думы, первый заместитель думского комитета по международным делам Алексей Чепа.
Таким образом в разговоре с изданием «Лента.ру» он отреагировал на обращённый к России призыв президента США Дональда Трампа начать «действовать в этом направлении». Россия всегда была готова к урегулированию конфликта, однако довольно трудно взаимодействовать со стороной, которая постоянно и систематически нарушает взятые на себя обязательства, подчеркнул парламентарий.

Чепа напомнил, что президент РФ практически сразу же согласился на предложение США прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры и отдал соответствующее распоряжение военным. Однако Киев ежедневно нарушает это соглашение, которое действует сейчас фактически в одностороннем порядке.

«Действия по урегулированию должны быть с двух сторон. Если с одной стороны будут действовать, то эта страна будет обязательно проигрывать, мы не можем это допускать в сегодняшней ситуации, поэтому здесь вместе с американцами надо выстроить систему контроля за действиями сторон», — сказал депутат.

Он рекомендовал Трампу жёстче реагировать на нарушения всех соглашений, постоянно допускаемых Украиной. Кроме того, американскому президенту следует внимательнее следить за контактами Киева с европейскими странами, которые провоцируют Киев не соглашаться на миролюбивые инициативы, выдвигаемые американским лидером, заключил Чепа.

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#сша
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Писториус не ожидает установления мира на Украине в обозримом будущем
11 апреля 2025, 18:32

Фото: istockphoto/alzay

В обозримом будущем достигнуть мира на Украине не удастся, несмотря на все прилагаемые усилия. Такое мнение высказал исполняющий обязанности министра обороны ФРГ Борис Писториус.
«Мы должны признать, что мира на Украине, как представляется, не удастся достигнуть в обозримом будущем», — сказал он в разговоре с корреспондентом издания The Guardian.

По мнению ио главы немецкого оборонного ведомства, европейским союзникам Киева следует продолжать ему всестороннюю военную и финансовую помощь, чтобы, по его словам, Украина была способна «продолжать борьбу».

Напомним, на заседании контактной группы по Украине в Брюсселе Писториус объявил об очередном транше военной помощи Украине из Германии. В частности, в этом году будут поставлены еще четыре системы IRIS-T, 300 управляемых ракет и 100 наземных радиолокационных станций наблюдения.

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В Петербурге началась встреча Путина и спецпосланника Трампа Уиткоффа
11 апреля 2025, 18:03

Фото: iStock/vchal

В Санкт-Петербурге в здании Президентской библиотеки началась встреча президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Встреча началась с длительного рукопожатия и приветственных слов друг другу.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что 11 апреля состоится встреча Путина и Уиткоффа. По его словам, в разговоре поднимутся различные вопросы по урегулированию конфликта на Украине.

Песков подчеркнул, что сейчас Москва и Вашингтон обмениваются мнениями. Он добавил, что от встречи Путина с Уиткоффом не стоит ожидать каких-то прорывов, так как пока речь идёт о нормализации отношений и поисках почвы для выхода на траекторию урегулирования вокруг Украины.

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#переговоры
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