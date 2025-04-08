Путин поручил выплачивать пострадавшим от ВСУ курянам по 65 тысяч рублей в месяц

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин по итогам совещания с членами правительства 18 февраля поручил ежемесячно выплачивать жителям Курской области, пострадавшим от действий ВСУ, 65 тысяч рублей.
«Обеспечить осуществление за счет средств федерального бюджета ежемесячной денежной выплаты в размере 65 тыс. рублей гражданам, лишившимся жилых помещений и другого имущества в результате действий украинских вооруженных формирований на территории Курской области», — говорится в поручении президента.
Выплаты будут осуществляться до полного освобождения региона.
Кроме того, глава РФ поручил решить вопросы о госпитализации маломобильных граждан для прохождения диспансеризации.
Также Путин возложил на правительство РФ и исполнительные органы власти Курской области разработку и реализацию программы восстановления разрушенных объектов инфраструктуры на курской земле.
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