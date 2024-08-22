В Молдавии подтвердили запрет участия «Победы» в выборах президента

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Апелляционная палата Кишинёва, столицы Молдавии, подтвердила запрет на участие оппозиционного блока «Победа» в выборах президента. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости.
«Один из лидеров блока Марина Таубер заявила, что «Победа» намерена обжаловать решение апелляционной палаты. Также в Молдавии суд приостановил деятельность оппозиционной партии «Шанс». Решение огласили судьи Бельцкого суда», — сообщили в издании.
Ранее лидер партии «Шор» Илан Шор обвинил главу государства Майю Санду в политическом преследовании оппозиции.
По его утверждению, Таубер поступали угрозы, а после того как она обратилась в полицию, ей запретили покидать страну.
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