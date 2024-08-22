Захарова отреагировала на сообщения об обысках в домах американцев

Фото: сайт МИД РФ
Сообщения о скорых обысках в домах американцев, которые, по информации The New York Times, сотрудничают с российскими изданиями, прокомментировала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в Telegram-канале. Она подчеркнула, что ожидает от ОБСЕ «гневную отповедь американским властям за откат от демократии».
«Что думают на этот счет «Репортеры без границ», Гендиректор ЮНЕСКО мадам Азуле и уполномоченные ОБСЕ? Надеюсь, они не промолчат. Уверена, этот позорный факт будет зафиксирован и в докладе Госдепа о деградации ситуации с правами человека и свободой слова в США. Ждем гневную отповедь американским властям за откат от демократии в исполнении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер», — говорится в сообщении Захаровой.Официальный представитель внешнеполитического ведомства России заключила, что не хватает лишь пресс-релизов посольств США по всему миру с угрозой ведения ограничительных мер в отношении действующего хозяина Белого дома Джо Байдена.
Ранее журналисты The New York Times, ссылаясь на источники, информировали, что власти Америки ведут расследование в отношении своих соотечественников, которые, по утверждению обозревателей, сотрудничают со СМИ РФ.
Перед этим обыски прошли у бывшего разведчика США Скотта Риттера и ведущего Дмитрия Саймса.
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Никита Кротов