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Захарова отреагировала на сообщения об обысках в домах американцев

Дипломат Захарова: ждем от ОБСЕ гневную отповедь за откат от демократии в США
22 августа 2024, 11:33
Фото: сайт МИД РФ

Фото: сайт МИД РФ

Сообщения о скорых обысках в домах американцев, которые, по информации The New York Times, сотрудничают с российскими изданиями, прокомментировала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в Telegram-канале. Она подчеркнула, что ожидает от ОБСЕ «гневную отповедь американским властям за откат от демократии».
«Что думают на этот счет «Репортеры без границ», Гендиректор ЮНЕСКО мадам Азуле и уполномоченные ОБСЕ? Надеюсь, они не промолчат. Уверена, этот позорный факт будет зафиксирован и в докладе Госдепа о деградации ситуации с правами человека и свободой слова в США. Ждем гневную отповедь американским властям за откат от демократии в исполнении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер», — говорится в сообщении Захаровой.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства России заключила, что не хватает лишь пресс-релизов посольств США по всему миру с угрозой ведения ограничительных мер в отношении действующего хозяина Белого дома Джо Байдена.



Ранее журналисты The New York Times, ссылаясь на источники, информировали, что власти Америки ведут расследование в отношении своих соотечественников, которые, по утверждению обозревателей, сотрудничают со СМИ РФ.

Перед этим обыски прошли у бывшего разведчика США Скотта Риттера и ведущего Дмитрия Саймса.

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#мария захарова
На границе России появится бронетанковая бригада НАТО
Бригаду НАТО численностью до 5 тыс. солдат разместят в Финляндии у границы с РФ
22 августа 2024, 12:01

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

В финском городе Миккели поблизости от границы с Российской Федерацией будет создана бронетанковая бригада НАТО численностью 4 000 — 5 000 солдат. Об этом информирует газета Iltalehti.
«Силы обороны Финляндии и руководство государства пришли к выводу, что Финляндии необходимо присутствие солдат из стран НАТО на финской земле», — отмечается в тексте.

До этого стало известно, что Финляндия ведет переговоры с несколькими странами НАТО о размещении войск на территории страны. Отмечается, что о принятом решении будет объявлено в ближайшие недели. По данным издания, создаваемое подразделение известно также как Forward Land Forces.

Ранее сообщалось, что в Финляндии случился масштабный лесопромышленный кризис. Такая ситуация возникла из-за запрета на использование российской древесины. Заметно сократилось производство пиломатериалов, закрываются производства, причём как небольшие фирмы, так и крупные предприятия, цены достигают рекордных значений.

В Финляндии неоднократно называли Российскую Федерацию главной угрозой безопасности страны и ее жителей.

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В Молдавии подтвердили запрет участия «Победы» в выборах президента
22 августа 2024, 11:56

Фото: istockphoto / butenkow

Апелляционная палата Кишинёва, столицы Молдавии, подтвердила запрет на участие оппозиционного блока «Победа» в выборах президента. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости.
«Один из лидеров блока Марина Таубер заявила, что «Победа» намерена обжаловать решение апелляционной палаты. Также в Молдавии суд приостановил деятельность оппозиционной партии «Шанс». Решение огласили судьи Бельцкого суда», — сообщили в издании.

Ранее лидер партии «Шор» Илан Шор обвинил главу государства Майю Санду в политическом преследовании оппозиции.

По его утверждению, Таубер поступали угрозы, а после того как она обратилась в полицию, ей запретили покидать страну.

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#суд
#победа
#выборы
#президент
#молдавия
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Россия и Китай будут сотрудничать в сфере видеоигр и ИИ
22 августа 2024, 11:05

Фото: istockphoto / Zerbor

Россия и Китай решили усилить сотрудничество в области искусственного интеллекта. Об этом сообщили РИА Новости.
В коммюнике говорится, что стороны будут работать над тем, чтобы двустороннее сотрудничество развивалось и приносило пользу.

«Они договорились активизировать практическое взаимодействие в области искусственного интеллекта, основываясь на взаимном уважении, равенстве и взаимной выгоде. Также планируется усилить координацию по вопросам, связанным с глобальным управлением», - сообщили в ведомстве.

Кроме того, стороны выразили готовность поддержать создание рабочей группы по сотрудничеству в области искусственного интеллекта в рамках подкомиссии по связи и информационным технологиям Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств.

Это позволит запустить взаимодействие по обмену опытом и лучшими практиками в сфере регулирования этики и промышленного применения искусственного интеллекта.

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#сотрудничество
#китай
#россия
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Стала известна судьба Украины при продолжении конфликта
Николай Азаров: если не прекратить конфликт, Украина как государство погибнет
22 августа 2024, 10:56

Фото: РИА Новости/ Нина Зотина

Конфликт ускоряет необратимые процессы гибели Украины, как государства, написал в соцсетях бывший украинский премьер Николай Азаров. Он отметил, что украинская республика стала погибать из-за той политики, которая началась после госпереворота.
«То есть уничтожение всего русского – языка, культуры, генетической памяти и так далее. Соответственно, последовал разрыв всех экономических связей. Она начала гибнуть еще тогда», — говорится в публикации.

В настоящее время, по оценке политика, украинское население сократилось до 17 миллионов. Помимо этого, Украина лишилась трех четвертей своей энергетики, а теперь Киев просит электричество у западных союзников, чтобы пережить зимний сезон, заключил Азаров.

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#украина
#россия
#конфликт
#война
#новости
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TAC: Запад должен прекратить поддержку Киева после подрыва «Северных потоков»
22 августа 2024, 10:25

Фото: istockphoto/ValleraTo

Западные страны должны прекратить поддерживать киевский режим после появления данных о причастности украинцев к подрывам «Северных потоков». Об этом заявил бывший специальный помощник Рональда Рейгана Дуг Бэндоу.
В своей статье для американского издания The American Conservative он указал, что причастность Украины к терактам на газопроводах демонстрирует её очевидную готовность развязать войну против своих номинальных друзей и союзников. По мнению политика, это является достаточной причиной для прекращения Западом практически безоговорочной поддержки Киева.

Бэндоу считает, что Зеленский активно пытается втянуть НАТО в конфликт. При этом он уверен, что прокси-война не оправдывает себя, если она может привести к полномасштабному столкновению с мощной ядерной державой, каковой является Россия.

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#россия
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#политика
#война
#нато
#зеленский
#северный поток
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NBC News: Американские чиновники беспокоятся за снабжение ВСУ после атак на РФ
22 августа 2024, 09:47

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Чиновники американской администрации переживают за ВСУ и их снабжение из-за нападения украинских военных на Курскую область. Они также жалуются, что цели этого нападения им до сих пор не ясны.
Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на неназванные источники. По мнению неназванных чиновников, существует риск того, что пути снабжения Украины окажутся перегружены из-за того, что она пытается поддерживать войска, вторгнувшиеся на российскую территорию, и в то же время сдерживать наступление ВС РФ на востоке страны.

По информации телеканала, такое положение вызывает беспокойство в американской администрации, как и то, что цели нападения ВСУ на Курскую область по-прежнему остаются не вполне понятными для Белого дома.

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#страны
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#вс рф
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Гражданина Латвии экстрадировали в США по делу о якобы поставках в Россию
22 августа 2024, 09:26

Фото: istockphoto/IPGGutenbergUKLtd

В среду Министерство юстиции США сообщило, что гражданин Латвии был экстрадирован в Соединенные Штаты Америки по делу о предполагаемых поставках американских авиакомпонентов в Российскую Федерацию, что нарушает действующие экспортные ограничения. Об этом пишет РИА Новости.
По информации Министерства юстиции США, 55-летний гражданин Латвии по имени Олег Чистяков был экстрадирован в США из Латвии в среду и уже предстал перед судом в Канзас-Сити, штат Канзас. Ведомство утверждает, что он является третьим обвиняемым в деле о многолетнем сговоре, целью которого была продажа сложного авиационного оборудования российским компаниям.

В обвинительных материалах отмечается, что Чистяков «вступил в сговор» с гражданами Соединенных Штатов Америки Кириллом Буяновским и Дугласом Робертсоном для организации покупки, ремонта и отправки авиационного оборудования, произведенного в США, в Российскую Федерацию и другие страны, которые используют самолеты российского производства. Среди клиентов обвиняемых американский Минюст называет ФСБ России.

Американские граждане, проходящие по делу, были арестованы в марте 2023 года и оба признали свою вину. Приговоры им будут объявлены осенью. Чистякову может грозить до 20 лет тюремного заключения и штраф в размере 1 000 000 долларов.

Билл Клинтон высмеял Дональда Трампа на съезде демократов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Myśl Polska: Милитаризация Польши не будет способствовать безопасности страны
22 августа 2024, 09:10

Фото: istockphoto/Rafal Olkis

Проводимая польскими властями политика милитаризации не сделает страну безопаснее. Она также не спасёт Польшу в случае вооружённого конфликта с Россией.
Об этом пишет польское издание Myśl Polska. Авторы публикации прокомментировали выступление президента Польши Анджея Дуды, который на прошлой неделе заявил, что военные расходы республики в нынешнем году превысят четыре процента ВВП страны и составят почти 40 миллиардов долларов.

«В случае вооруженного противостояния с такой ядерной державой, как Россия, «Чуда на Висле» не будет!» — отмечается в материале.

По мнению журналистов, речь главы государства на церемонии по случаю празднования Дня Войска Польского больше напоминала выступление заокеанского лоббиста оружейных концернов.

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#россия
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#ракеты
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Билл Клинтон высмеял Дональда Трампа на съезде демократов
Клинтон назвал Трампа хорошим актером за слова, что при нем Россия уважала США
22 августа 2024, 08:51

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Бывший президент США Билл Клинтон в среду публично раскритиковал своего коллегу Дональда Трампа за его недавние высказывания о том, что при его администрации страна пользовалась уважением со стороны России и Северной Кореи. Об этом пишет РИА Новости.
Выступая перед участниками общенационального съезда Демократической партии Клинтон сказал, что чуть не ахнул, когда Трамп заявил, что никто не уважает Америку так, как это было при его правлении.

«И он сказал это с серьезным лицом! Послушайте, ему необходимо отдать должное — он хороший актер. С серьезным лицом он привел в пример лидеров КНДР и России как свидетельство уважения к нашей стране, которое существовало при его администрации», — добавил политик.

Клинтон подчеркнул, что предпочел бы видеть уважение к США со стороны стран, которые высказывают его в нынешнее время. Его слова вызвали бурную реакцию среди присутствующих, сопровождаясь рукоплесканиями и смехом.

В период с 1993 по 2001 год Билл Клинтон занимал пост президента Соединённых Штатов Америки, будучи кандидатом от Демократической партии.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил о намерении прекратить конфликт на Украине в случае своей победы на выборах.

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